Arte
«Media mirada» con bolígrafo rojo, la propuesta del artista moañés Roberto Brañas para Times Square
Una obra del autor de Moaña se proyecta el sábado en las pantallas gigantes de la plaza de Nueva York | También se verá una pieza de Miguel Núñez
El arte de O Morrazo volverá a brillar en las pantallas gigantes de Times Square, el centro neurálgico de Nueva York. Lo hará este sábado, 22 de agosto, con la proyección de una obra del fotógrafo vigués Miguel Núñez y del artista moañés Roberto Brañas, que pondrá la nota morracense a la jornada en el centro de Manhattan. La obra está comisariada por la directora de la galería 0+0 Oriente&Occidente, Enriqueta Hueso, valenciana pero afincada en Moaña.
Roberto Brañas mostrará su pieza «Media mirada», creada usando para ello un bolígrafo Bic de color rojo de tres grosores diferentes. La base de la pieza, con media cara de un varón mayor viendo directamente al espectador, es de acuarela y disoluciones de alcohol sobre papel de acuarela.
La obra presenta un primer plano de la mitad derecha del rostro del hombre «dominado por una mirada de gran intensidad», explica el artista. A nivel técnico la combinación de tres grosores del bolígrafo permite jugar con las texturas «para generar la percepción y el efecto de gran realismo y profundidad espacial, pero sin caer en el hiperrealismo fotográfico que reproduce cada detalle o poro de la piel», relata el moañés.
Brañas recurre a destintados con alcohol para disolver la tinta del bolígrafo lo que «junto con otras imperfecciones» permite lograr un acabado que busca evocar la estética de una fotografía antigua y el desgaste del paso del tiempo. Explica, el autor, que la elección del rojo monocromático, junto al trazo preciso del bolígrafo, le da a la imagen «una fuerte carga expresiva y emocional».
En julio, las pantallas del popular cruce entre la Avenida de Broadway y la Séptima Avenida, habían proyectado otras obras de artistas de la comarca como Yolanda Herranz Pascual, Celeste Garrido, Carmen Touza, Nel Pinheiro y Jesús Pastor.
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