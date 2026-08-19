Adega repasa en Moaña medio siglo de lucha ecologista

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) inauguró este miércoles su exposición «50 anos coidando a terra» en los Xardíns do Concello de Moaña. Los 16 paneles que recuerdan las luchas en las que participó este colectivo desde su legalización –«pues comenzamos la actividad en la clandestinidad en 1974»– suponen un recorrido por la historia del ecologismo moderno.

Unos bidones amarillos recuerdan los vertidos nucleares en la Fosa Atlántica, que derivaron en una de las movilizaciones ecologistas más emblemáticas del país. En los paneles, que estarán una semana en este emplazamiento, se recorren luchas como los vertidos contaminantes en las costas gallegas hasta la defensa del monte ante los incendios y las movilizaciones para proteger la biodiversidad y los espacios naturales.

Cuenta con 16 paneles que se podrán ver durante una semana. | / SANTOS ÁLVAREZ

La presidenta de Adega en la comarca, Lucía Soliño, describió la muestra como «un homenaje a las personas que participaron en la defensa de nuestro patrimonio natural por una sociedad más justa y equitativa». La alcaldesa, Leticia Santos, por su parte, valoró el «papel fundamental de Adega» y recordó los recientes frutos de la lucha contra el proyecto de un parque eólico en los montes de O Morrazo, recientemente archivado.