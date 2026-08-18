Ocio infantil
Una nueva cara para la Ludoteca de Moaña
El Concello extiende un nuevo suelo e impermeabiliza la terraza de la instalación
El Concello de Moaña ha acometido una renovación de la Ludoteca Municipal. En concreto se mejoraron los suelos de la instalación con la extensión de una tarima vinílica de color roble en tres baños, la sala de caldera, el hall de entrada, el despacho de la directora y la zona del pasillo hacia el patio, en el que también se instalaron rodapiés.
Cinco puertas fueron trasladadas al taller para rebajarlas y se forraron también los 12 peldaños y dos descansillos de las escaleras con tarima vinílica.
Una de las actuaciones más necesarias fue la reparación e impermeabilización de la terraza. A mayores, en esta estructura se acometió una limpieza con agua a alta presión.
El concejal de Mocidade, Kevin González, que este verano también gestionó una mejora en la Casa da Mocidade, explica que se trata del tercer año consecutivo de reformas en la Ludoteca. Así en el año 2025 se había pintado el aula de juegos y en el 2024 se acometió el cambio del césped artificial del patio.
En estos tres últimos veranos la inversión municipal para esta instalación destinada al ocio infantil y a favorecer la conciliación familiar y laboral de los padres ascendió a un total de 23.241,68 euros de los que 8.052,55 euros se gastaron este mismo año aprovechando el parón de actividad del verano.
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