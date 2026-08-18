Madalena Caldeira: «La música me ha enseñado a aprovechar cada oportunidad»

Madalena Caldeira llega al Canjazz con un proyecto propio que reúne tradición y nuevas sonoridades. La cantante portuguesa, una de las jóvenes y prometedoras voces del jazz de Portugal, actuará junto a su quinteto formado por músicos con los que comparte una estrecha relación artística y personal. Será el cierre de los conciertos en el escenario principal del Eirado do Costal, a las 22.00 horas.

Con 22 años ya es considerada una de las voces más cotizadas de Portugal, ¿cómo vive este momento?

Pues me siento muy agradecida por la oportunidad de hablar sobre mi recorrido y tocar en el festival. Ha sido un camino muy gratificante y también de mucho aprendizaje, responsabilidad y descubrimiento a nivel personal y musical. Me entusiasma poder aprovechar cada oportunidad que surge para seguir aprendiendo.

En el Canjazz presenta su proyecto personal de quinteto, ¿qué busca construir con esta formación?

Este quinteto es muy personal y especial para mí porque está formado por músicos que considero mis compañeros, mis mejores amigos y con los que he compartido esta música desde hace años. A lo largo de este tiempo construimos una conexión a varios niveles. Para mí es importante que la música tenga esta sensación de confianza y complicidad porque también de ahí surge la libertad.

Ha colaborado con músicos como Aaron Parks, ¿cuánto pueden cambiar sus propias ideas cuando entran en diálogo con otros artistas?

Fue un gran honor haber tenido la oportunidad de conocerlo, fue un gran mentor y consejero. Guardo con mucho cariño, aprendizaje y motivación el haber podido compartir momentos con una persona como él. Cuando toco con alguien trato de aprender todo lo que puedo. Creo que estoy abierta a escuchar lo que el otro siente y lo que podemos aportar a la música.

¿Qué importancia tiene para usted la conexión con el público en un concierto?

Mi relación con el público varía en cada concierto porque cada público es diferente. Soy una persona un poco tímida y a veces guardo algunas cosas para mí, lo que realmente es contradictorio. Cantar es casi una oportunidad para mí de expresar cosas que, de otro modo, tal vez me guardaría. Puede que sea mi manera de mostrar quién soy, tratando de mirar a cada persona entre la audiencia y hacer que sintamos que estamos todos allí juntos, sin ningún muro entre nosotros.

El Canjazz reúne este año a músicos de diferentes generaciones y procedencias, ¿qué le atrae de formar parte de un cartel así?

Creo que estar rodeada de músicos de diferentes generaciones y orígenes siempre termina por enseñarnos algo, aunque no sea esa la intención. Me gusta ese intercambio, de poder escuchar y traer lo que es mi propia música a un festival y a una ciudad que voy a conocer.

Usted cerrará el festival, ¿qué podrá descubrir el público cangués con este proyecto de quinteto con respecto a otros formatos?

Una dinámica en quinteto que va a fondo en esta cultura jazzística y en la historia que existe detrás de esta música. Pero también en la forma como esta puede relacionarse con el presente y con la interpretación de cada músico. Espero que llegue al público y les despierte curiosidad por conocer más sobre cada tema y nuestra forma de interpretarlos.