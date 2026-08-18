Colegios
Moaña mejorará la seguridad vial en el entorno de los colegios Reibón y Seara y pasará la factura a la junta de compensación
El Concello contrata el pintado y señalización de cara al nuevo curso tras años de demandas | Exigirá el pago a los responsables de la calle tras acometer las obras de forma susidiaria
El Concello de Moaña contrató este lunes, en Xunta de Goberno Local, el pintado de toda la señalización horizontal así como el suministro e instalación de la nueva señalización vertical en la Rúa de As Raíñas y todo el entorno de los colegios públicos de Reibón y Seara. La intención, según explica la concejala de Ensino e Mobilidade, Dolores Chapela, es que esta mejora en la seguridad vial esté lista para el comienzo del curso escolar previsto para el 9 de septiembre en toda Galicia para los pequeños de Infantil y Primaria.
Esta actuación es una demanda de las familias de ambos colegios desde hace tiempo ante el mal estado actual, por ejemplo, de los pasos de peatones que hace peligrosas las zonas de cruce.
Paralelamente a este contrato el Concello abre una reclamación a la junta de compensación de As Raíñas, pues es la competente en el mantenimiento de este vial. Al no mejorar y arreglar la señalización y el pintado el Concello ejecutará los trabajos de forma subsidiaria y pasará la factura, de unos 8.200 euros, a la junta de compensación.
La Rúa de As Raíñas es una de los que el Concello convirtió en zonas de calmado de tráfico en los últimos años impidiendo a los conductores superar los 10 kilómetros por hora por estar en el entorno de dos colegios.
Hay que recordar que Moaña habilitó en los últimos meses un cebreado reservado para peatones en el acceso al colegio público de A Guía, en Meira, además de trabajar en proyectos de profundización del Camiño Escolar Seguro de subida al CEIP Tirán. También se estudia con la Consellería de Infraestruturas la dotación de medidas de seguridad en el PO-313 como aparcamientos siguiendo el modelo Bica e Arrinca, en el entorno del cruce de bajada al colegio de Quintela.
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