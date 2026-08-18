María Trigo, primera mujer de O Morrazo en sacar la competencia marinera: «Abrí el camino; después se enrolaron muchas mujeres de Meira»

La parroquia moañesa de Meira celebra, entre el viernes 21 y el martes 25 de agosto, las Festas de Samertolaméu, una de las celebraciones más concurridas del municipio. Este año una de las homenajeadas será María Trigo Cao, que recibirá una placa de la comisión de fiestas el domingo 23 durante la procesión en honor a la Virgen del Carmen, como primera mujer de O Morrazo en obtener el certificado de competencia de marinero, en 1980. La ofrenda floral a la patrona de los marineros, por su parte, correrá a cargo de Fernando Malvido González, marinero jubilado que empezó a trabajar en el sector con solo 8 años.

A menos de una semana para el homenaje, ambos mostraban este martes su agradecimiento por el hecho de que la comisión pensase en ellos. La pionera de las mujeres en el mar, vecina de Meira «de cerca de la iglesia» recuerda cómo dio el paso para obtener este certificado laboral, a solo un mes de cumplir 90 años. «Fui la primera de esta parte de aquí. En mi promoción había otra mujer, de Redondela. Yo trabajaba en el barco de mi marido desde hacía 15 años. Pero un día nos pararon de la Comandancia de Marina y al ver que no estaba enrolada me exigieron ir a la escuela náutica para sacar la competencia». Consiguió sacar el título al segundo intento, en poco tiempo «aprendiendo temas como las partes de un barco o a hacer nudos».

María Trigo y Fernando Malvido, este martes ante la capilla de la antigua isla de Meira. | / SANTOS ÁLVAREZ

María Trigo trabajó en total 30 años en el mundo del mar. «Me tuve que jubilar a los 58 años porque estoy mal de la rodilla». No cuenta en su familia directa con tradición marinera «pero sí el padre de mi marido». Antes de la pesca de bajura trabajó en las bateas «pero entonces no nos tenían ni dados de alta». Mientras sacaba la competencia solo tiene buenas palabras para sus colegas de promoción: «todo el mundo se portó muy bien». No oculta, eso sí, que entre compañeros de pesca de bajura algunos no veían con buenos ojos que una mujer se enrolase en un barco «aunque a mí a la cara no me decían nada».

Sin embargo, el ejemplo de María Trigo cundió de forma muy rápida. «En poco tiempo fue todo Meira. Los que tenían barcos enrolaban a sus mujeres para trabajar con ellos. Pero yo fui la que abrí el camino», apunta.

A lo largo de su trayectoria profesional aprendió a manejar el barco con gran destreza. «Pude haber sacado el título de patrón», comenta, «llevaba el barco sin problema desde Meira hasta más allá de las Cíes, mientras mi marido preparaba las nasas». Uno de sus recuerdos de tantos años en la ría es «la cantidad de pulpo que cogíamos antes. Llenábamos tinones grandes de 30 kilos o más cada uno y ahora casi no hay pulpo, es una pena», lamenta.

«Llevaba 15 años trabajando en pesca cuando me exigieron sacar el certificado», recuerda Trigo

Fernando Malvido, por su parte, realizará la ofrenda floral desde el pantalán flotante de Meira en una tradición que cada año reúne a miles de personas y a la que el propio Malvido asiste siempre. Es un claro ejemplo de la tradición marinera de la parroquia. «Con solo ocho años ya ayudaba a veces a mi padre en la pesca de bajura». Trabajó en la ría hasta que tenía más de 40 años cuando se enroló en pesca de altura primero y después en la marina mercante «y me fui por el mundo», recuerda. Trabajó en una compañía alemana y navegó por el norte de Europa «en países como Suecia, Dinamarca o Rusia», por el Mediterráneo y por la costa de África «hasta Lagos en Nigeria. Entre ir y volver nos llevaba un mes de ruta».

La vecina de la parroquia muestra el certificado logrado en 1980. | / SANTOS ÁLVAREZ

Más adelante adquirió su propio barco de pesca de bajura y volvió a trabajar en la ría de Vigo «hasta que me jubilé a los 65 años», apunta. Ahora tiene 82.

«Salvé la vida tras un choque con el barco de pasaje. Por eso creo en la Virgen del Carmen», señala Malvido

La devoción de Malvido por la patrona de los marineros está fuera de toda duda, sobre todo desde que salvó la vida tras un accidente en medio de la ría. «No sé quién me salvó. Igual fue la Virgen», explica. «Estábamos faenando y chocamos contra el barco de pasajeros de Cangas. Era de noche, había malas condiciones y cuando vi la luz del barco ya lo teníamos encima. Nos dio con su popa contra nuestra proa, dañando nuestro barco. Dimos vueltas pero por suerte no caímos al mar. Íbamos cinco a bordo, pudo ser una tragedia». El domingo 23, como momento culminante de una procesión que arrancará a las 19.00 horas desde la salida del río del Barranco do Faro, Fernando Malvido será el encargado de lanzar las flores al mar en memoria de sus compañeros fallecidos o desaparecidos en el ejercicio de su trabajo.

Cuatro verbenas

El programa festivo levanta el telón este viernes 21. A las nueve de la noche se encenderá el alumbrado tras la bajada de los santos desde la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Meira hasta la capilla de la antigua isla de Samertolaméu. El pregón correrá a cargo de cuatro músicos de la parroquia: Alfonso Cons, Emilio Lino, José Meira y Manuel Ares. La primera verbena contará con el Trío Rever y la Orquestra Magos. A las 23.00 horas será la Festa da Queimada.

En total habrá cuatro noches de verbena. La segunda, el sábado 22 de agosto, contará con el grupo Los Lunes al Sol y la orquesta Los Players. El domingo 23 tocarán el trío Arena y el grupo La Banda de Ayer y el lunes 24, cuando se tirarán los fuegos artificiales, la música correrá a cargo de Ámbar y América de Vigo.