Tráfico
Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
Colas kilométricas en las vías de Aldán y O Hío y en el Corredor a la salida de las playas
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O Morrazo
Las altas temperaturas que este lunes azotaron a O Morrazo, que superó ampliamente los 30ºC, y el festivo en Vigo llenaron las playas de la comarca. A última hora de la tarde, cuando los bañistas abandonaron de forma masiva los arenales, el colapso fue grave en carreteras de O Hío y Aldán así como en la Autovía do Morrazo, sobre todo en el tramo de Corredor entre Aldán y Cangas antes de que esta vía pase de dos a cuatro carriles. Los que sufrieron el atasco echaron mano de la paciencia.
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