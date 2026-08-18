Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo

Las altas temperaturas que este lunes azotaron a O Morrazo, que superó ampliamente los 30ºC, y el festivo en Vigo llenaron las playas de la comarca. A última hora de la tarde, cuando los bañistas abandonaron de forma masiva los arenales, el colapso fue grave en carreteras de O Hío y Aldán así como en la Autovía do Morrazo, sobre todo en el tramo de Corredor entre Aldán y Cangas antes de que esta vía pase de dos a cuatro carriles. Los que sufrieron el atasco echaron mano de la paciencia.