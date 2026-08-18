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Los Bombeiros do Morrazo celebran su 20 aniversario: un nuevo parque y la dotación de más personal, los grandes retos para el futuro inmediato

Las instalaciones ubicadas en Castiñeiras (Bueu) abrieron el 18 de agosto de 2006

La plantilla se reforzará con cuatro personas en los próximos meses

Integrantes de los Bombeiros do Morrazo reunidos este martes para celebrar los 20 años del parque.

Integrantes de los Bombeiros do Morrazo reunidos este martes para celebrar los 20 años del parque. / Santos Álvarez

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David García

O Morrazo

Un 18 de agosto de 2006 el parque comarcal de bomberos de O Morrazo abría oficialmente sus puertas y comenzaba a funcionar. Han pasado justamente 20 años y desde entonces los bomberos han tenido que hacer frente a multitud de incendios. Tanto fuegos reales como otros de carácter más metafórico y relacionados con las condiciones de prestación del servicio. Después de dos décadas está a punto de producirse la primera ampliación de personal y sobre la mesa está la construcción de unas nuevas instalaciones, dentro de la misma parcela del actual parque.

Este martes se reunieron en la sede comarcal, situada en el polígono de Castiñeiras (Bueu), integrantes de la plantilla para celebrar una comida de aniversario. Un cumpleaños que se celebra cada 18 de agosto, pero en esta ocasión con un marcado carácter simbólico por esas dos décadas. A lo largo de estos 20 años el servicio experimentó importantes cambios. Comenzó con un modelo de gestión indirecta y hasta junio de 2021 hubo tres concesionarias: Seganosa, Celta Prix y Matinsa. Las dos primeras abandonaron debido a problemas económicos y cuando acabó el contrato de la tercera la administración apostó por pasar a la gestión directa.

La figura legal y ámbito de actuación de los Bombeiros do Morrazo también han cambiado mucho durante estos 20 años. Inicialmente estaba regido por un consorcio participado por los concellos de Bueu, Cangas y Moaña; Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia. Ahora el parque de O Morrazo forma parte de un consorcio provincial, junto a las dotaciones de O Porriño, Vilagarcía y Ribadumia, y en esa entidad solo figuran Xunta y Diputación. Con estos cambios se amplió de manera considerable el área de cobertura del parque, lo que ha generado no pocos problemas debido a que eso implica un aumento en el tiempo de respuesta.

Fotografía de archivo de la primera plantilla del parque comarcal de bomberos de O Morrazo el día de su apertura, el 18 de agosto de 2006.

Fotografía de archivo de la primera plantilla del parque comarcal de bomberos de O Morrazo el día de su apertura, el 18 de agosto de 2006. / Carmen Giménez

Años de reivindicaciones y conflicto laboral

Los últimos años han estado marcados por un intenso conflicto laboral, con una huelga que se prolongó casi dos años –con servicios mínimos del 100%– para denunciar que las plantillas estaban infradotadas y que el servicio funcionaba a base de horas extra por parte del personal. Una lucha que dejó una imagen inédita, pero que desgraciadamente pronto se convirtió en habitual: parques de bomberos cerrados cuando en el turno de guardia no había una dotación mínima de tres agentes.

Una situación que ni siquiera cambió con el acuerdo alcanzado en febrero de 2025 para zanjar el conflicto laboral. Aquel pacto incluía mejoras y la dotación de más personal, con un proceso selectivo que está en marcha ahora mismo. Pero el consorcio de Pontevedra se negaba a autorizar horas extra por encima del tope de las horas anuales, lo que en la práctica significaba seguir decretando cierres cuando no había una dotación mínima de tres personas y desplazar a los bomberos disponibles a otro de los parques.

Comida de celebración de los Bombeiros do Morrazo por el 20 aniversario de la apertura del parque.

Comida de celebración, este martes, de los Bombeiros do Morrazo por el 20 aniversario de la apertura del parque. / Santos Álvarez

En el caso de O Morrazo entre 2023 y el mes de julio de 2026 se rozaron los 500 días de cierre, ya fuesen totales (todo el día) o parciales (unas horas). Finalmente, el pleno del consorcio aprobó en julio autorizar de nuevo las horas extra para poner fin a una situación insostenible.

Los retos de futuro pasan por la construcción de un nuevo parque en O Morrazo debido a las deficiencias de las actuales instalaciones. En un primer momento se barajó un proyecto de remodelación y mejora, con un presupuesto mínimo de casi 800.000 euros. A principios de año el consorcio comunicó a los sindicatos un cambio de guion, que implicará unas nuevas instalaciones dentro de la misma parcela que cedió el Concello de Bueu.

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Con todo, la gran prioridad es el aumento de personal. El proceso selectivo abierto prevé la incorporación de 19 personas y a O Morrazo le corresponderán cuatro, con lo que pasará a tener una plantilla de 21 bomberos. Sin embargo, los sindicatos advierten de que no será suficiente. Y apuntan precisamente al documento de evaluación de riesgos psicosociales aperobado por el consorcio en abril de 2024. Una de las medidas que recoge es que los turnos de trabajo deben estar integrados por un mínimo de seis personas: un cabo, un conductor y cuatro bomberos.

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