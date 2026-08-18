O Rompeolas
Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
Por todo lo alto celebraron sus 60 años de casados los vecinos de Bueu Manuel Freire y Dolores Pastoriza. Una misa y una comida en el Loureiro convirtieron la jornada en inolvidable. Entre los asistentes estuvieron sus cinco hijos y once nietos, además de sus respectivas parejas y otros familiares.
En O Morrazo, el que no baila es porque no quiere
La avalancha de eventos de este fin de semana del ecuador de agosto en O Morrazo tocó todos los palos musicales. Desde los amantes del folk o de las verbenas hasta los seguidores de la música electrónica. Hubo oferta para todos los gustos y en distintos emplazamientos. Lo que está claro es que en verano el que no baila es porque no quiere. Otro gallo canta en invierno, cuando la programación cultural se reduce de forma drástica, sobre todo con inviernos que encadenan un temporal de lluvia tras otro, como ocurre en los últimos años.
Las jaimas ya están a la vuelta de la esquina
Uno de los mayores descubrimientos de Cangas en los últimos años, las jaimas de las Festas do Cristo, ya están a la vuelta de la esquina. Puede haber debate con la programación de las principales celebraciones del casco urbano, porque para gustos musicales hay colores. En lo que no hay debate es en que, pongan la actuación que pongan, vecinos y visitantes van a disfrutar de beber en las jaimas en compañía de amigos y familia. Funcionarán de nuevo como punto de encuentro.
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