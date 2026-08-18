Entrevista | Alexandra Ridout Trompetista inglesa
Alexandra Ridout: «Ganar el premio de la BBC fue un punto de inflexión en mi carrera»
Figura emergente y ganadora del Young Jazz Award, llega al CanJazz muy ilusionada: «Estoy feliz de ser parte de lo que me parece un festival hermoso»
Con 27 años, Alexandra Ridout ya es una de las voces más destacadas de la nueva generación del jazz británico. La trompetista, que comenzó a acercarse al instrumento durante la adolescencia y ganó con 17 años el BBC Young Jazz Award, llega este martes al CanJazz de Cangas (22.00 horas en el Eirado do Costal) tras construir una carrera internacional junto a artistas como Samara Joy o Dave Douglas.
¿En qué momento sintió que la trompeta ya no solo era una afición, sino una manera de expresarse musicalmente?
Creo que supe alrededor de los 14 años que me lo quería tomar en serio. Tengo padres músicos de jazz, así que no fue algo radical decidirlo tan joven, pero seguía pensando en ser trompetista clásica porque disfrutaba mucho de tocar en orquestas. Creo que supe que quería hacer jazz sobre los 16 años.
Con sólo 17 años ganó el BBC Young Musician Jazz Award, ¿cómo vivió todo lo sucedido tras ese galardón?
Ganar ese premio fue, sin duda, un punto de inflexión en mi carrera. Adquirí mucha experiencia como líder de banda siendo muy joven, lo que me ayudó a aprender en base a los errores. Creo que eso me facilitó ser líder de banda y acompañante ahora que estoy en mis veintitantos.
Ha trabajado con figuras como Samara Joy o Dave Douglas, ¿qué ha aprendido de músicos con trayectorias tan diversas?
Siempre aprendo mucho de cada artista con el que tengo la oportunidad de trabajar, y cada concierto es una nueva experiencia. Me gusta mucho tener estas oportunidades de creación de variedades de estilos, y siempre es un desafío emocionante encontrar dónde encaja mi voz musical en cada escenario.
¿Qué trompetistas le han marcado y qué ha encontrado en ellos que le haya ayudado a construir su propia manera de tocar?
Mi favorito de todos los tiempos es Freddie Hubbard, me encanta su estilo, fraseo y lenguaje, siempre regresaré a escuchar su música. Empecé escuchando mucho a Clifford Brown y Lee Morgan también, así que han sido importantes para mi desarrollo.
Está empezando una carrera con repercusión internacional, ¿siente presión por las expectativas que se están generando alrededor de su nombre?
Trato de no gastar energía preocupándome por este tipo de cosas, y vivir en Nueva York lo hace fácil porque básicamente estoy constantemente tocando y rodeada de inspiración, así que esos tipos de sentimientos y pensamientos no duran mucho.
¿Qué supone para usted formar parte de un cartel como el del CanJazz, que apuesta por diversos perfiles de artistas?
Es un completo honor y privilegio ser invitada a tocar y ser parte del cartel. He estado esperando con muchas ganas este concierto durante un tiempo y estoy feliz de ser parte de lo que para mí parece ser un festival hermoso.
¿Hay alguna parte de su forma de tocar o de su repertorio que le gustaría especialmente que descubriese el público de Cangas?
He estado escribiendo mucha música nueva para esta banda, pensando intencionadamente en los músicos. Espero que el público pueda experimentar la conexión que tenemos. Intento escribir de una manera que sea directa pero con una apertura que espero se sienta como un verdadero jazz contemporáneo.
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