Más de 30 atracciones inician su desembarco para las Festas do Cristo en Cangas, que activa un plan especial de tráfico y restringe el aparcamiento en el centro

Las Festas do Cristo de Cangas arrancan oficialmente este viernes, pero la logística de espacios y tráfico ya está en marcha desde primera hora de este martes. Las atracciones ya han comenzado a llegar al municipio para colocarse en los lugares que tienen asignados y con ellas comienzan las consiguientes restricciones de aparcamiento en espacios como Ojea, la estación marítima o la plaza de abastos. Las fiestas también afectarán de lleno al mercadillo ambulante de los martes y viernes, que ya no volverá hasta septiembre.

El número de puestos de feria que se colocarán superará la treintena y a lo largo de la semana la empresa especializada contratada por el Concello de Cangas realizará las inspecciones obligatorias para verificar que las atracciones cuentan con toda la documentación exigida y que funcionan correctamente. La instalación de las atracciones significa desde este mismo martes el cierre del área de aparcamiento de la estación marítima, donde a primera hora de la tarde, se requirió la presencia de una grúa para retirar los automóviles que aún seguían estacionados; del entorno de la explanada de Ojea y alrededores de la plaza de abastos. La Policía Local apunta que en el caso del mercado se habilitará un carril de circulación reservado únicamente para servicios o emergencias.

El dispositivo alrededor de las Festas do Cristo este año viene con otra novedad: el cambio de ubicación del escenario principal de los conciertos, que además es más grandes, y las jaimas en Ojea. La concejala de Cultura, Xiana Abal, explica que tanto por motivos de seguridad como para facilitar una eventual evacuación se apostó por trasladar esta parte de la fiesta a la explanada más cercana al mar, donde hace unos días ya se desarrolló el Satur-Day Fest. Hasta el año pasado se ubicaban en el aparcamiento situado al lado del consistorio.

Cortes adicionales en jornadas puntuales, como la procesión del domingo del Cristo

El plazo para que la hostelería pudiese optar a la colocación de puestos o jaimas en este entorno ya concluyó y finalmente habrá trece establecimientos, que abrirán a partir de este viernes. Ese día a las 21.30 horas está previsto el inicio oficial de las Festas do Cristo 2026, con el ya tradicional encendido del alumbrado decorativo. El sábado a mediodía será la lectura del pregón, que este año correrá a cargo de las responsables de la dirección de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas: María Armesto, Che Mariño y Casilda Alfaro.

Al dispositivo especial de tráfico que comienza este martes habrá que unir cortes puntuales en la circulación y en el estacionamiento en otros puntos. Especialmente el domingo 30 de agosto, con la celebración de la procesión del Cristo por el centro del municipio y el posterior espectáculo pirotécnico.

Las fiestas se prolongarán hasta el lunes 31 de agosto, que es festivo local en el municipio, y el desmontaje de las atracciones y puestos de feria comenzará a partir del día siguiente. Esto significa que con toda probabilidad el mercado ambulante no regresará hasta el viernes 4 de septiembre.