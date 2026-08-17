La Xunta da marcha atrás y autoriza la celebración de las Festas de San Xaquín en Ons

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia ha dado marcha atrás y ha decidido autorizar las Festas de San Xaquín de Ons, que se celebrarán este próximo fin de semana en el archipiélago buenense. El departamento autonómico acaba de comunicar su decisión «de forma extraordinaria y puntual» de modificar la resolución inicial prohibiendo la celebración de la verbena, y permitir al Concello de Bueu realizarla, eso sí, «con un control de decibelios y cumpliendo la normativa vigente de ruidos». Recuerda, en este sentido, que el ejecutivo buenense es «el responsable de adoptar todas las medidas de seguridad, higiénico-sanitarias y de control del ruido».

Asimismo, establece una serie de condicionantes para llevar a cabo un evento que se desarrollará entre las 22 y las 3 horas. De este modo, deberá limitarse la potencia de los sistemas de megafonía utilizados durante la actuación, así como orientar los altavoces con un ángulo de incidencia ligeramente descendente, dirigiéndolos hacia el área de ocupación del público con el objetivo de minimizar la propagación no deseada del ruido en entornos exteriores. Esta configuración, señala, disminuye la energía sonora que se escapa fuera de la zona de interés y reduce el impacto.

La argumentación de la consellería apunta a que el punto de fricción en las fiestas con respecto a años anteriores radica en el hecho de que ha habido charangas, mariachis y actuaciones musicales, pero no DJ. «Esta es la diferencia fundamental de las fiestas de 2026 y la razón por la que se entendió que los niveles de ruido podían chocar con los usos limitados por el Plan director de Red Natura y con el PRUX (Plan Reitor de Usos e Xestión)», apunta.

Recuerda en este sentido que se procedió a autorizar inicialmente al Concello de Bueu a la utilización de los espacios de las Illa de Ons los días 22 y 23 para la celebración de las Festas de San Xaquín, con la excepción del uso de altavoces y megafonía. Señala que este tipo de festejos suelen ser fuentes de contaminación acústica, con valores sonoros «incompatibles con los necesarios para garantizar el descanso y bienestar de la población», además de incrementar las molestias e impacto sobre el medio natural, «cuya protección debe ser la máxima prioridad para la Xunta en un espacio como Ons».

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Ante las peticiones de vecinos y Concello «y el compromiso de todas las partes implicadas de llegar a una solución de entendimiento», la Xunta estudió las posibles soluciones técnicas para garantizar la viabilidad de este evento musical para que «respete los condicionantes ambientales, los límites acústicos establecidos por la normativa vigente y el imprescindible equilibrio de cualquier actividad dentro del parque nacional con respecto al medio natural y la biodiversidad». Asimismo, se valoró también el hecho de tratarse de unas fiestas patronales «con gran tradición en la isla y que contribuyen a divulgar los valores culturales de Ons y del conjunto del parque nacional», además de no existir posibilidad de una localización alternativa fuera de la Red Natura.