Las traídas de Moaña están «en situación de alarma» y atajan fugas ante la sequía

«Estamos en una situación de alarma total. Revisamos todos los días los niveles de los depósitos. Si la sequía sigue en septiembre el descenso del agua que procede de las captaciones podría ser drástico». Así lo explican en plena ola de calor desde la traída comunal de aguas de Meira de Abaixo, una de las comunidades vecinales que suministran agua en barrios de la parte alta de Moaña y en las parroquias de Meira y de Domaio. En concreto la de Meira de Abaixo cuenta con 976 viviendas conectadas y un cálculo de usuarios, en verano, de unas 3.000 personas.

En Meira el límite se encuentra en 550 litros diarios desde el pasado 3 de agosto. De momento no hay intención de reducirlo a corto plazo pero esta situación podría cambiar en septiembre si no llueve. Advierten, además, del inminente comienzo de las Festas de Samertolaméu, entre el 21 y el 25 de agosto, cuando hechos como las reuniones familiares disparan el consumo durante unos días.

Gracias a la dedicación exclusiva de un fontanero consiguen llevar un control diario y que sus depósitos se recuperen por las noches. Cuentan con dos de almacenamiento, uno con capacidad para 1.000 toneladas de agua, y otros dos de distribución, con capacidad de 500 toneladas en el más grande. Esta comunidad aspira a construir un quinto depósito que les ayude de cara a los próximos años.

En la traída de Palmás-Costa, en Domaio, habían sufrido en julio con un intenso consumo que disminuyó los depósitos por debajo de los niveles de cloración, obligando a prohibir beber el agua durante unos días por razones de seguridad. Mantienen el límite a 500 litros por vivienda al día pero ya barajan un nuevo descenso a 300 litros. Eso sí, tras los apuros del mes pasado, en Palmás-Costa consiguen mantener su depósito a un 60% de la capacidad, aunque para ello deben cortar el suministro todas las noches entre las 23.00 y las 7.00 horas.

En esta traída de Domaio siguen recorriendo toda la red para descartar fugas de entidad. Entienden que las tuberías carecen de averías pero detectaron fugas en la conexión interna de algunas viviendas de usuarios, con los que se están poniendo en contacto para solicitarles que arreglen la situación. «Nos dimos cuenta las tuberías quedan totalmente vacías durante la noche», advierten.

La temperatura superó este lunes ampliamente los 30ºC en O Morrazo. | SANTOS ÁLVAREZ

También en Domaio, en la traída de Calvar-Verdeal el límite por vivienda está en 600 litros diarios. «Estamos muy encima de cualquier avería y tenemos mucho trabajo para garantizar el suministro de agua», desvelan sus gestores. Y es que reconocen que los depósitos están tardando demasiado en llenarse al entrar mucha menos agua de las captaciones por la sequía.

Hay que recordar que, más allá de los sistemas comunales que abastecen a gran parte de la población moañesa, la red municipal todavía no está en situación de riesgo extremo. Sin embargo y por precaución el Concello se adelantó y desde finales de la semana pasada limitó los riegos de jardines y baldeos de calles y suspendió el agua de las duchas disponibles en las principales playas.