El PP se solidariza con los vecinos de Ons y pide a Parques que reconsidere la prohibición de la verbena de San Xaquín

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha mostrado su «absoluto apoyo» a los vecinos de Ons ante la prohibición del Parque Nacional das Illas Atlánticas de utilizar megafonía en los actos festivos de las Festas de San Xaquín, y concretamente en la verbena del próximo sábado, 22 de agosto. Los populares solicitan al organismo de la Xunta de Galicia que reconsidere su veto y que permita el desarrollo de esta celebración «tan tradicional y emblemática en plenas condiciones, y del mismo modo que se autorizó en años anteriores».

El PP buenense estima que la petición de los vecinos está amparada por el sentido común y califica de «excesiva» la decisión de ampararse en el Plan Reitor de Usos e Xestión del Parque para la prohibición de la fiesta, «ya que esa normativa lleva en vigor desde 2018 y nunca se acudió a la misma para impedir la celebración adecuada de San Xaquín». Asimismo, destacan que el propio documento recoge la necesidad de «preservar el patrimonio, la cultura y las tradiciones en la Illa de Ons», y las fiestas patronales «forman parte de este legado inmaterial y de la manera de vivir de los vecinos», por lo que reclaman una autorización especial apelando al «carácter excepcional de las fiestas de San Xaquín».

Subraya el principal grupo de la oposición que las fiestas patronales de Ons «cumplen perfectamente con el perfil de Actividad de Excepcional Interese Público e Cultural que el plan rector considera elegible para un permiso extraordinario», algo que sucedió en los últimos años. La portavoz popular, Elena Estévez, asegura que ya está realizando diversas gestiones para que se revoque esta decisión, «que desluciría por completo los actos festivos de San Xaquín».

Noticias relacionadas

Argumenta Estévez que la propia administración autonómica establece un cupo especial de viajeros para ese fin de semana, «como prueba indudable del carácter especial» de las fiestas patronales de Ons, «por lo que no tendría sentido que se produjesen recortes que impidiesen el desarrollo pleno de este festejo tan importante para la Illa de Ons y los vecinos de Bueu». Y sentencia manifestando que «somos los primeros que defendemos la protección medioambiental», pero la fiesta y el uso de megafonía durante unas horas «no van a causar ningún daño».