La piscina de Bueu abre hoy la preinscripción para los cursos de natación, con un total de 150 plazas

La piscina municipal de Bueu ha abierto hoy el plazo de preinscripción para los cursos de natación que se ofertarán desde el próximo mes de septiembre hasta junio de 2027. En total serán 150 plazas las que se pondrán a disposición de los usuarios, distribuidas en 25 sesiones a la semana, en las que se incluirán clases para adultos tanto de iniciación como de perfeccionamiento, infantiles en franjas de edad desde los 3 hasta los 14 años, e incluso de bebés de 0 a 2 años y de premamá.

Las personas interesadas podrán pedir en la propia piscina las hojas de inscripción para formalizar su solicitud hasta el domingo 23. Luego se realizará un proceso de valoración antes de conceder definitivamente las plazas para comenzar la actividad el 1 de septiembre.

Los cursos infantiles contarán con un total de 72 plazas (24 por cada uno de los tres grupos de edad que se formarán). Así, habrá dos cursos para los niños de 3 a 6 años, uno lunes y miércoles a las 17.30 horas y otro martes y jueves a las 16.45; los niños de 7 a 10 años podrán anotarse lunes y miércoles a las 18.15 o martes y jueves a las 17.30; y el alumnado de 11 a 14 años tendrá clases lunes y miércoles a las 19 horas o martes y jueves a las 18.15.

Para bebés y familias se ofertarán 10 plazas los miércoles a las 17 horas, y habrá otras ocho para las futuras madres, los viernes a las 12. En la modalidad de adultos habrá 36 plazas de iniciación en tres cursos distintos. Dos serán de mañana (lunes y miércoles a las 9.45, o martes y jueves a las 9) y uno de tarde (martes y jueves a las 19 horas).

La valoración de las solicitudes se realizará a partir del día 24, y en ella se tendrá en cuenta criterios como ser abonado (en el caso de los menores tendrán que estar asociados a un abono familiar), la antigüedad en el abono en la piscina, el mayor número de componentes en la unidad familiar con intención de inscribirse, o el orden de presentación de la preinscripción. Una vez se confirme la inscripción habrá que pagar el primer mes por TPV, y los siguientes irán por domiciliación bancaria.

Más cursos en pilates y aquagym por la alta demanda

La elevada demanda en las clases de pilates y aquagym hará que el concello buenense incremente a partir del 1 de septiembre la oferta en ambas actividades. De este modo, se impartirán dos horas más a la semana en la primera de ellas y una más en la segunda, dando así respuesta a las sugerencias de los usuarios.

Y es que en el tiempo que la piscina lleva abierta con su nuevo modelo de gestión de pago, son más de un millar de personas las que han utilizado las instalaciones, sumando los diferentes formatos de abono y las entradas de uso libre, una cifra, que, tal y como apuntan desde el gobierno local, se va incrementando día a día.

«Estamos en un margen de subida que supera las expectativas del estudio económico, que preveía para el primer año completo un 80 por ciento de los usuarios que alcanzaría en su madurez, calculada para el tercer año de funcionamiento», explican. A 13 de agosto hay ya un total de 180 abonos familiares (536 personas) y 404 individuales, con 88 de Tercera Edad, 48 de Sub 21, 38 de verano y 23 de movilidad reducida. En entrada libre hay 269 usuarios y 97 más en cursos de natación.