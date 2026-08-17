Una oda al trabajo de las abejas

Desafiando al calor y a la competencia de la playa, Moaña celebró su Feira do Mel, con una quincena de puestos tanto de venta de este producto como de otros de artesanía. La cita reunió a un numeroso público, especialmente durante la jornada matinal, y ofreció actividades para niños y música con el grupo Meiramar Axóuxeres.bien para que no la hagan desaparecer.

Felicidades a señora Carmen de Pinténs por sus 90 «San Roques»

Hoy empezamos felicitando a señora Carmen, vecina de Pinténs y madre de la concejala Aurora Prieto. Este domingo cumplió 90 años, un aniversario que además coincide con una de las fechas más importantes de la parroquia de O Hío: San Roque. Desde aquí le deseamos que se recupere de esos problemas de salud para que pueda seguir celebrando muchos años y muchos San Roque con su familia.

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El director de ElHuffPost, Rodrigo Carretero, presenta su primera novela en Bueu

La Librería Miranda no para, lo de las vacaciones en agosto no va con ellos. Este lunes organiza una nueva presentación literaria y el invitado es Rodrigo Carretero, director de ElHuffPost y que acaba de publicar su primera novela, «Agua pasada». El periodista y escritor es natural de Valladolid, pero está afincado en A Coruña. Hoy, a las 21.00 horas, acudirá al Centro Social do Mar de Bueu para presentar su novela. Para que no se sienta solo le acompañará el librero Fernando Miranda. ¿Quién si no? Lean mucho, que es bueno para la mente y para la salud.