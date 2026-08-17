Moaña repara la Galiña Azul y el centro Rosalía de Castro

El Concello de Moaña contrató este lunes obras de intervención en la escuela infantil Galiña Azul de Quintela y en el centro cultural Rosalía de Castro de Domaio. En el primero la inversión es de 27.000 euros y busca impermeabilizar la terraza de la Casa Pazó para atajar las humedades que sufre la escuela infantil pública. La edil de Ensino, Dolores Chapela, explica que, como es un arreglo estructural, el Consorcio de Benestar descontará lo que gaste el Concello del canon anual que debe pagar por este servicio.

En el centro Rosalía de Castro se invierten casi 5.800 euros en distintos arreglos como la limpieza de la fachada principal del edificio y de su muro exterior. También se reparará la zona de acceso al inmueble y se tratará contra la corrosión y se pintarán las estructuras metálicas del patio exterior.