Refrescan la zona incendiada de Meira, que mantiene en alerta a Moaña

El incendio que la mañana del domingo se originó en el monte de Meira puso en jaque a los equipos de extinción pero, gracias a un rápida intervención, por la tarde quedó controlado tras arrasar, las llamas, «apenas» 0,69 hectáreas. Durante la mañana del lunes y hasta las 16.00 horas una brigada y la motobomba de Medio Rural estuvieron refrescando con agua la zona afectada. Hasta el lugar se desplazó el alcalde accidental Daniel Costas con el jefe de la Policía Local.

Voluntarios de Protección Civil y agentes municipales pasaron la noche del domingo para el lunes vigilando que no se produjese algún rebrote, así como esta tarde.

Este martes volverán a acudir los equipos de extinción para mojar la zona. Todavía sigue saliendo humo y la ceniza estaba todavía muy caliente. Algunos vecinos incluso temían por un rebrote debido al olor a quemado que llegaba a las casas, pero finalmente fue una falsa alarma.