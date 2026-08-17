El Concello de Bueu alega a la decisión de Parques de no permitir la fiesta de San Xaquín en Ons

El Concello de Bueu ha remitido un escrito al Parque Nacional Illas Atlánticas para alegar a la decisión de este último de no conceder autorización para la fiesta de San Xaquín en la Illa de Ons, prevista para el próximo fin de semana. La edil de Cultura, Carmen García, y los también concejales Xosé Leal e Isabel Quintás se reunieron esta mañana con los representantes de la Asociación de Veciños e Amigos da Illa de Ons para abordar las acciones que se acometerán por esta negativa, y anunciaron que, en caso de que el organismo no responda al requerimiento municipal antes del jueves, se convocará una junta de portavoces para, en caso de ser necesario, elaborar una declaración institucional para refrendar el compromiso con los vecinos y con la celebración de una fiesta que «cuenta con tanta tradición e historia en el archipiélago».

El documento enviado por el ejecutivo buenense expone que las actuaciones de un grupo musical y de DJ previstas en el programa festivo «se realizan en el espacio habitual, que es la zona habitada de Curro, sin influir de forma negativa en el hábitat natural de la isla, y en las mismas condiciones que en las autorizaciones de años anteriores con equipos de escasa potencia». La programación, explican desde el concello, es similar a la de 2024, en la que también se contrató un grupo pequeño y un DJ, y recuerdan que este modelo fue permitido en los años precedentes, incluso desde 2019, cuando se aprobó el Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque (PRUX) Nacional Illas Atlánticas de Galicia. La apuesta por el pequeño formato, defienden, se enmarca no solo dentro de la protección de los espacios sino también por las dificultades logísticas de transporte.

El concello argumenta asimismo la inexistencia de precedentes negativos con actuaciones musicales, «ni por su impacto acústico ni visual», y señala que las fiestas no se publicitan con anterioridad, toda vez que su esencia no es la de ejercer como reclamo turístico, «sino como una conservación de las fiestas populares y tradicionales con motivo de San Xaquín». Por ello, añade, «no son unas celebraciones masificadas al encontrarse la Illa de Ons ya inmersa dentro de un sistema de control de acceso, con el límite de visitantes en vigor».

Las alegaciones planteadas por el gobierno buenense aluden a que el propio PRUX ya recoge el fomento y conservación del patrimonio cultural del parque nacional, incluyendo dentro de él las fiestas populares y las manifestaciones folclóricas. «Las fiestas, además de los propios actos religiosos, incluyen estas pequeñas actuaciones musicales, con el objetivo de generar un punto de encuentro y de celebración con los propios vecinos, y es imposible hacerlas sin equipo de megafonía», señalan desde el consistorio buenense.

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Finalmente, el concello recuerda que entre sus funciones está la promoción de la cultura y las fiestas, y entre su programa para organizarlas se encuentran las de San Xaquín de Ons, «parte muy importante de la cultura popular y de la identidad de la isla».