Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»

Justo antes de empezar una edición histórica de la danza de San Roque de O Hío el guía, Damián Otero, decía que solo por la ilusión que tenían las dos niñas que se iban a convertir en las primeras mujeres en bailar ya valía la pena todo el trabajo. Una ilusión que Xonxa y Paula mantenían una vez finalizada la interpretación ante su parroquia. Un sentimiento acompañado de una felicidad radiante. «Estamos moi contentas de ser as primeiras en poder bailar e agardamos que a partir de agora podan vir máis mozas», contaban al lado del emblemático Cruceiro do Hío. Xonxa añadía que tiene una hermana más joven que «xa está desexando» poder incorporarse en el futuro a la danza.

Las dos niñas forman parte de la amplia familia de «Os Chirighotas» y la tradición de San Roque les viene de sangre. Abuelos, padres, tíos, primos... Todos formaron previamente de esta danza ancestral y este domingo ellas tuvieron la oportunidad de protagonizar un nuevo paso adelante en esta historia. «A verdade é que estamos moi contentas de que se producise este cambio, este progreso e que as mulleres tamén poidan bailar», decía la madre de Paula, Teresa Piñeiro.

Xonxa y Paula durante un momento de la danza de San Roque de este domingo, en O Hío. / Santos Álvarez

Xonxa y Paula acogieron esta oportunidad que se les brindaba con enorme ilusión, pero sin nervios. Xonxa ya cuenta con experiencia en el mundo del baile tradicional después de su paso por el grupo Lembranzas da Ría y para Paula era su estreno.

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Al acabar se mostraban felices por la acogida que les dispensaron todos los integrantes de la danza, el cariño de todas las personas que asistieron a la interpretación y por la sensación de participar por primera vez en una de las tradiciones más singulares de su parroquia.