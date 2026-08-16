Cultura
Vilariño celebra a cuarta edición do seu festival Area e Folk
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
R.M.
Cangas
Vilariño culminou esta fin de semana a cuarta edición da súa semana cultural e festival Area e Folk. A xornada deste sábado comezou cun pasarrúas a cargo da agrupación Ameaça de Bombo e ao mediodía houbo concerto de Tiruleque.
A programación da tarde incluíu un espectáculo pensado para o público infantil, con Brais das Hortas. E pola noite chegou o festival folk, no que tocaron sobre o escenario da praia de Vilariño o dúo Abril, integrado por Claudia Abril e Marina Carpente; o grupo morracense Mediarea; e Os Vacalouras.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concello de Cangas achaca la contaminación en la playa de Menduíña a la acumulación de grasa en el bombeo y revisa las arquetas en busca de algún vertido ilegal
- Dispositivo de la Guardia Civil para intentar localizar a Jaime, un vecino de O Hío desaparecido
- El olímpico Carlos Pérez y un compañero del Club de Mar Ría de Aldán socorren a dos accidentados cuando iban a competir en Asturias
- Mas de 50 personas en la primera visita guiada al Pazo de Santa Cruz
- Un camión de 30.000 kilos destroza la acera de la calle Pérez Prado de Moaña
- Ney lleva seis años esperando una familia en la Protectora do Morrazo
- «O que faltaba», un bateeiro con una segunda vida
- Lara Tronti y Hugo Pérez dan la bienvenida a Carlota, su segundo hijo: «Nuestro pequeño secreto»