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Cultura

Vilariño celebra a cuarta edición do seu festival Area e Folk

La actuación de Brais das Hortas este sábado en Vilariño.

La actuación de Brais das Hortas este sábado en Vilariño. / Santos Álvarez

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R.M.

Cangas

Vilariño culminou esta fin de semana a cuarta edición da súa semana cultural e festival Area e Folk. A xornada deste sábado comezou cun pasarrúas a cargo da agrupación Ameaça de Bombo e ao mediodía houbo concerto de Tiruleque.

A programación da tarde incluíu un espectáculo pensado para o público infantil, con Brais das Hortas. E pola noite chegou o festival folk, no que tocaron sobre o escenario da praia de Vilariño o dúo Abril, integrado por Claudia Abril e Marina Carpente; o grupo morracense Mediarea; e Os Vacalouras.

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