Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta

Vecinos de la Illa de Ons paralizaron esta mañana el desembarco de los pasajeros de los primeros barcos al archipiélago. Lo hicieron en protesta por «los innumerables recortes de derechos que estamos sufriendo», y que han tenido su punto culminante en la negativa del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia a poder celebrar la verbena de las tradicionales Festas de San Xaquín, previstas el próximo fin de semana.

Portando pancartas con lemas como «Si os veciños non poden facer festa, non hai festa para ninguén», y coreando la consigna «Pepín, dimisión» (en referencia al director del Parque), un grupo de isleños se concentró en el muelle y ejerció de avanzadilla delante de los turistas que caminaban tras ellos. La improvisada manifestación se extendió hasta la subida a Curro y no registró ningún tipo de incidente.

A través de las redes sociales han denunciado que primero «fue la expropiación e implantación de una concesión en nuestras propias casas» para pasar posteriormente a las limitaciones que aseguran sufrir para poder acometer obras de reforma en las mismas, «mientras ellos pueden construir un chalet como punto de información», dicen, aludiendo al inmueble acondicionado por Parques. Y ahora llega la negativa para poder celebrar las fiestas patronales «que llevamos celebrando desde que la isla es isla».

El conflicto se originó este viernes, cuando el Concello de Bueu (oficialmente el organizador del evento) recibió una comunicación por parte del Parque Nacional Illas Atlánticas, en la que daba el visto bueno al programa de fiestas salvo en lo tocante a la celebración de la verbena del próximo sábado, que se celebraría desde las 22 horas hasta las 3 de la madrugada. El argumento utilizado por el órgano dependiente de la Xunta de Galicia es que el Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX) de Ons no permite la utilización de megafonía en la isla, necesaria para las actuaciones de los DJ's y del grupo musical que amenizaría el acto.

«No tiene ningún sentido, porque el PRUX entró en vigor en el año 2019 y nunca hubo problema para celebrar la verbena», defienden los vecinos, que aclaran que el año pasado no se llevó a cabo la misma, pero debido a las obras de mejora del entorno de Curro, que ocupaban parte del lugar de celebración. «Estamos hablando de una verbena de 200 personas, que se hace en una zona urbana [el entorno de la iglesia], y que es algo muy sencillo, con unos altavoces simples», aseguran. Es más, encuentran ilógico «que se acepte la charanga y no la verbena».

Añaden que la propia esencia del Parque Nacional es la de «defender los valores culturales» y ejemplifican la situación que están viviendo con la que se produciría «si en el Parque de Doñana prohibiesen el Rocío». Por último, los isleños argumentan que ellos mismos se encargan de todo, incluso de la recogida de la basura que se genera en la propia fiesta. «Somos los primeros que queremos que nuestra isla, nuestras casas, sean un lugar limpio, seguro y respetado», subrayan.

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Y sentencian con un mensaje claro en sus redes sociales. «A los que nos seguís y ya tenéis pensado venir a la fiesta, no canceléis el plan. La fiesta se va a celebrar. Es nuestra cultura, son nuestras raíces, no vamos a dar marcha atrás. ¡Viva San Xaquín y la isla!»