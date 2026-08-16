Canjazz 2026 en Cangas
Segunda «jam session» con la banda Past & Future Dialogues en O Adro
El repertorio será un homenaje a Miles Davis, John Coltrane y Sonny Rollins
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R.M.
Cangas
La programación de este lunes se completará con la segunda de las «jam session» con la banda residente formada para esta edición del Canjazz: la Sunil López «Past & Future Dialogues», a partir de las 23.30 horas en la taberna cultural O Adro.
La formación encabezada por el pianista Sunil López interpretará un repertorio basado en tres de los grandes colosos del jazz: el saxofonista John Coltrane, el trompetista Miles Davis y el saxo Sonny Rollins. Un homenaje al hilo de que en este 2026 se conmemora el centenario de John Coltrane y Miles Davis, mientras que Sonny Rollins falleció el pasado mes de mayo a los 95 años de edad.
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