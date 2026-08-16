Sucesos
Movilizan dos avionetas, un helicóptero y medios terrestres por un incendio en Moaña, junto al Corredor do Morrazo
La alerta saltó pasadas las 12 de la mañana en una zona ubicada entre la Torre de Meira y el vial
Un amplio despliegue de medios contraincendios trata de sofocar en estos momentos un fuego en la parroquia de Meira, en Moaña, en una zona próxima al Corredor de O Morrazo. Un helicóptero y dos avionetas, desplazadas estas últimas desde la base de Beariz, así como dos agentes forestales, tres brigadas y dos camiones motobomba participan en las labores de extinción, en las que también se están implicando la Xunta de Montes de Meira y Protección Civil de Cangas.
La alerta saltó alrededor de las 12.08 al detectarse el humo que procedía del lugar denominado Castro das Cidades, entre la Torre de Meira y el Corredor do Morrazo. Por el momento se desconoce las dimensiones e importancia del incendio. Al lugar de los hechos se ha desplazado el alcalde en funciones de Moaña, Daniel Costa, para seguir in situ las tareas.
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