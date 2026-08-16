Movilizan dos avionetas, un helicóptero y medios terrestres por un incendio en Moaña, junto al Corredor do Morrazo

Un amplio despliegue de medios contraincendios trata de sofocar en estos momentos un fuego en la parroquia de Meira, en Moaña, en una zona próxima al Corredor de O Morrazo. Un helicóptero y dos avionetas, desplazadas estas últimas desde la base de Beariz, así como dos agentes forestales, tres brigadas y dos camiones motobomba participan en las labores de extinción, en las que también se están implicando la Xunta de Montes de Meira y Protección Civil de Cangas.

La alerta saltó alrededor de las 12.08 al detectarse el humo que procedía del lugar denominado Castro das Cidades, entre la Torre de Meira y el Corredor do Morrazo. Por el momento se desconoce las dimensiones e importancia del incendio. Al lugar de los hechos se ha desplazado el alcalde en funciones de Moaña, Daniel Costa, para seguir in situ las tareas.

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