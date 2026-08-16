«El jazz debe seguir evolucionando hacia nuevos horizontes musicales»

Con una trayectoria vinculada al jazz y a la creación musical, Ricardo Formoso se ha consolidado como una de las voces destacadas de la escena gallega, tanto desde su faceta de intérprete como de compositor. Hoy llegará al Canjazz [Eirado do Costal, 22.00 horas] para compartir una actuación marcada por la exploración y búsqueda de nuevos lenguajes dentro del género, lo que incluye la incorporación de un instrumento como el fliscorno [instrumento de viento metal y similar a la trompeta]. Junto a él estarán sobre el escenario Virxilio da Silva a la guitarra, Iago Mourinho a los teclados y Miguel Cabana a la batería.

-En el Canjazz presenta «Electric Rebound», ¿de dónde nace la idea de crear este proyecto?

-Principalmente de la intención de «abandonar» el formato clásico de cuarteto/quinteto con instrumentos acústicos, el cual está presente en los dos primeros discos, «Origens» (2017) e «Implosão» (2020). Esta nueva configuración permitió incluir influencias de otros géneros, sobre todo del rock y el funk, sin renunciar a la improvisación y utilización de formas y progresiones que derivan de una estética más jazzística.

-El fliscorno cuenta con un papel protagonista, ¿qué posibilidades ofrece este instrumento frente a la trompeta?

-El fliscorno es un instrumento por el que siento una gran afinidad. Me identifico mucho con su sonoridad y, principalmente este aspecto, me sugiere otros caminos a la hora de construir el discurso. Su esencia lírica es también otra característica que me fascina.

-El proyecto reúne a algunos de los músicos más destacados de la escena gallega, ¿qué buscaba con ellos y cómo influye cada uno en el resultado final?

-Cuando compongo, me gusta pensar en todo aquello que traerán al contexto musical que quiero idealizar. Este proyecto, también nace de la posibilidad de poder contar con Miguel Cabana, Virxilio da Silva y Iago Mourinho, los tres son músicos de primer nivel, de gran sensibilidad y con una enorme capacidad de generar ideas, diálogo y nuevos espacios. Han abrazado este desafío y toda su experiencia y generosidad con la música han llevado estos temas a otra dimensión.

De izquierda a derecha: Miguel Cabana, Iago Morinho, Virxilio da Silva y Ricardo Formoso. / Octavio Vargas

-El proyecto combina la riqueza armónica y melódica del jazz con la energía del rock y el funk. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre esos tres lenguajes sin que uno termine imponiéndose sobre los demás?

-Creo que lo fundamental es encontrar un sonido consistente de la banda y comprender el «viaje» que cada una de las composiciones nos permite recorrer. Todos los músicos del proyecto han participado en contextos musicales muy diversos (música erudita, jazz, rock, música tradicional, progresivo...), lo que proporciona una visión amplia e integradora sobre el repertorio.

-¿Cree que la mezcla de géneros es necesaria para que el jazz siga evolucionando?

-Sí, pienso que la capacidad de incorporar elementos de otros géneros y crear nuevas perspectivas a través de la fusión con otras identidades, es una de las principales características del jazz. También me parece interesante que se mantengan vivas las formas más clásicas del género, sin que esto limite su expansión hacia nuevos horizontes.

-¿Qué importancia cree que tienen festivales como el Canjazz para seguir manteniendo esta cultura musical?

-Pienso que desempeñan una función vital para la música. Primero, porque posibilitan la creación de un espacio donde se comparten ideas e influencias de músicos de diferentes regiones/países y con trayectorias muy diversas. Y segundo, porque apuestan por una programación que dignifica la agenda cultural presentada al público.

Para mí, lo más importante es encontrar un punto de conexión con el público a través del repertorio que presentaremos. Durante el concierto, creo que el oyente podrá construir una imagen consistente sobre el proyecto, la perspectiva sobre la composición y la banda

-¿Qué supone para formar parte de un cartel tan variado desde la perspectiva de un músico gallego?

-Para nosotros es un verdadero placer participar en el festival y agradecemos muchísimo que hayan contado con este proyecto para la presente edición. Además de ofrecernos la oportunidad de divulgar y mostrar nuestro trabajo, formar parte de una programación de estas características es también un gran reconocimiento y apoyo para nuestras carreras. En mi humilde opinión, conseguir un cartel que integre propuestas locales y profesionales de recorrido internacional, además de músicos de diferentes generaciones, es sinónimo de éxito.

-¿Qué le gustaría que descubriera el público del Canjazz con este proyecto?

-La propuesta que traemos consiste en un set muy dinámico y accesible para todos los apreciadores del directo. Para mí, lo más importante es encontrar un punto de conexión con el público a través del repertorio que presentaremos. Durante el concierto, creo que el oyente podrá construir una imagen consistente sobre el proyecto, la perspectiva sobre la composición y la banda, y la identidad de cada músico.