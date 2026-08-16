El consorcio provincial autoriza las horas extra de los bomberos y acaba con tres años de cierres

El parque de bomberos de O Morrazo está a punto de soplar las velas por su 20 aniversario. Este martes se cumplirán dos décadas desde el estreno oficial del servicio, que está ubicado en el polígono industrial de Castiñeiras (Bueu). Un aniversario que podrá celebrar abierto. Algo que debería ser obvio, pero que a la vista de lo sucedido en los últimos tres años no lo es tanto: desde junio de 2023 hasta julio de 2026 se rozaban los 500 días de cierre, ya fuesen totales o parciales, debido a la falta de personal. Una situación a la que el pleno del consorcio provincial por fin ha decidido poner freno mediante la autorización para que los bomberos puedan realizar horas extra más allá del tope de 80 anuales. Hasta ese momento el parque de O Morrazo acumulaba 491 cierres.

El acuerdo se adoptó a principios de este verano y desde entonces el parque comarcal de O Morrazo no ha vuelto a cerrar ningún día. «Resulta inconcebible que un servicio esencial y de emergencias pudiera estar cerrado ya solo una jornada, pero a lo largo de estos tres años se convirtió en algo casi normal», aseguran fuentes sindicales.

Los cierres en los parques de O Morrazo, Vilagarcía, Ribadumia y O Porriño comenzaron en 2023 en el marco de un conflicto laboral entre el personal y la administración, en este caso Diputación y Xunta. Los sindicatos denunciaban que las plantillas estaban infradotadas y la sucesión casi interminable de días con el cartel de «cerrado» vino a darles la razón. Ni siquiera el acuerdo alcanzado en febrero de 2025 acabó con este problema porque en el caso de Pontevedra el consorcio provincial se negaba a autorizar horas extra por encima del tope de 80 anuales.

Los cierres se decretaban cuando una dotación que comenzaba su turno de trabajo estaba integrada por menos de tres bomberos. Unas ausencias que podían ser por bajas médicas, vacaciones o un imprevisto justificado. En estos casos la decisión del consorcio era trasladar al personal operativo a otro de los parques y que el servicio se prestase desde esa base. Algo que en la práctica significaba una mayor zona de cobertura y un aumento en el tiempo de respuesta ante las emergencias.

«Hubo de todo: accidentes con rescates, incendios graves... y parecía que no pasaba nada, seguían cerrando los parques», afirman los sindicatos. Un suceso ocurrido en junio en el Monte Galiñeiro, en Gondomar, en el que un montañero cayó desde una altura de 12 metros y en el que fue necesario movilizar a los Bombeiros do Morrazo y al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Val Miñor porque el parque de O Porriño estaba cerrado fue el detonante para un cambio de criterio por parte del consorcio provincial.

Proceso de contratación de nuevo personal

Ahora mismo está en marcha el proceso para la contratación de un total 17 bomberos y dos jefes para reforzar las plantillas de los cuatro parques comarcales. Este es uno de los acuerdos alcanzados en 2025 y la previsión es que la selección de personal –se presentaron más de 350 personas– esté concluida antes de acabar este año. Actualmente O Morrazo cuenta con 17 integrantes – cinco cabos y doce bomberos–, a los que hay que sumar un sargento.

Este refuerzo servirá para llegar a una plantilla de 21 personas, pero que probablemente aún será insuficiente. «El consorcio habla de una dotación mínima de tres personas y no sabemos de dónde sacó esa cifra. Sobre todo cuando en abril de 2024 aprobó un documento de evaluación de riesgos psicosociales, que entre otras medidas incluía la obligación de que los turnos de trabajo estén integrados por un mínimo de seis personas: un cabo, un conductor y cuatro bomberos», recuerdan.