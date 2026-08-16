Los «Chupópteros» están de vuelta. Que nadie se confunda, que no estamos insultando a nadie. El nombre se lo han puesto ellos mismos y aquí lo respetamos. Como cada año por estas fechas se reúnen. Antes era para una cena, pero como los años van pesando ahora es para una comida. Que siga por mucho tiempo... ¡y que no le den tanto trabajo al pobre Meco!

Ya no estamos acostumbrados a las playas sin masificar

Estamos habituados a sufrir para encontrar un sitio en la arena para colocar la toalla y a tener que conformarnos con el primero que veamos, aunque signifique que tengamos que olerle los pies al de al lado. Llega la cosa a tal punto que hay personas que ya son incapaces de actuar de forma distinta incluso en los días en los que sobra playa. Debe existir algo en su interior que las lleva a poner la toalla bien pegadita a la del vecino aunque exista espacio suficiente como para un campo de fútbol. ¡¡Qué corra el aire!!

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Los que no pueden vivir sin fútbol están de enhorabuena

No hace ni un mes que se acabó el mundial y ya está de vuelta el fútbol. Este fin de semana vuelve la Liga, aunque sea a medio gas y con los «grandes» con sus partidos aplazados. Que nadie se confunda: cuando hablamos de grandes nos referimos al Celta, que no podrá jugar su partido de hoy por culpa de un hongo en el césped de Balaídos. Nos toca esperar hasta el próximo fin de semana, con la visita a Mestalla. ¡Ojalá que los de Claudio hagan estallar Valencia con su fútbol!