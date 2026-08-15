Canjazz 2026 en Cangas
Una sesión vermú y un homenaje a Coltrane, Miles Davis y Sonny Rollins
A mediodía el cuarteto portugués MAG estará en una sesión vermú en la Taberna Cambika
La primera "jam session" será a las 23.30 horas en la Taberna O Adro con una banda integrada por Sunil López, Xurxo Estévez y David Puime
R.M.
La primera jornada del Canjazz comenzará este domingo a mediodía con una sesión vermú en la Taberna Cambika con la presencia del cuarteto portugués MAG. Una formación que cuenta con Ana Luísa Marques a la voz, Gil Silva al saxofón, Marco Coelho a la guitarra y Gonçalo Sarmento al contrabajo.
Tras el concierto de Román Filiú de las 22.00 horas llegará la primera «jam sessión». Este año habrá una banda residente bajo el nombre de «Past & Future Dialogues», encargada de abrir las tres primeras citas, con Sunil López al piano, Xurxo Estévez al contrabajo y David Puime a la batería. Estarán en la Taberna O Adro a partir de las 23.30 horas y el repertorio será un homenaje a tres grandes del jazz: John Coltrane, Miles Davis y Sonny Rollins. De los dos primeros se cumple el centenario de su nacimiento y el tercero falleció recientemente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concello de Cangas achaca la contaminación en la playa de Menduíña a la acumulación de grasa en el bombeo y revisa las arquetas en busca de algún vertido ilegal
- Dispositivo de la Guardia Civil para intentar localizar a Jaime, un vecino de O Hío desaparecido
- El olímpico Carlos Pérez y un compañero del Club de Mar Ría de Aldán socorren a dos accidentados cuando iban a competir en Asturias
- Mas de 50 personas en la primera visita guiada al Pazo de Santa Cruz
- Un camión de 30.000 kilos destroza la acera de la calle Pérez Prado de Moaña
- Ney lleva seis años esperando una familia en la Protectora do Morrazo
- «O que faltaba», un bateeiro con una segunda vida
- Lara Tronti y Hugo Pérez dan la bienvenida a Carlota, su segundo hijo: «Nuestro pequeño secreto»