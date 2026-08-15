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Canjazz 2026 en Cangas

Una sesión vermú y un homenaje a Coltrane, Miles Davis y Sonny Rollins

A mediodía el cuarteto portugués MAG estará en una sesión vermú en la Taberna Cambika

La primera "jam session" será a las 23.30 horas en la Taberna O Adro con una banda integrada por Sunil López, Xurxo Estévez y David Puime

El pianista Sunil López estará al frente de la banda residente para las «jam session» del Canjazz 2026.

El pianista Sunil López estará al frente de la banda residente para las «jam session» del Canjazz 2026. / Cedida Canjazz

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R.M.

Cangas

La primera jornada del Canjazz comenzará este domingo a mediodía con una sesión vermú en la Taberna Cambika con la presencia del cuarteto portugués MAG. Una formación que cuenta con Ana Luísa Marques a la voz, Gil Silva al saxofón, Marco Coelho a la guitarra y Gonçalo Sarmento al contrabajo.

Tras el concierto de Román Filiú de las 22.00 horas llegará la primera «jam sessión». Este año habrá una banda residente bajo el nombre de «Past & Future Dialogues», encargada de abrir las tres primeras citas, con Sunil López al piano, Xurxo Estévez al contrabajo y David Puime a la batería. Estarán en la Taberna O Adro a partir de las 23.30 horas y el repertorio será un homenaje a tres grandes del jazz: John Coltrane, Miles Davis y Sonny Rollins. De los dos primeros se cumple el centenario de su nacimiento y el tercero falleció recientemente.

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