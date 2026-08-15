Una sesión vermú y un homenaje a Coltrane, Miles Davis y Sonny Rollins

La primera jornada del Canjazz comenzará este domingo a mediodía con una sesión vermú en la Taberna Cambika con la presencia del cuarteto portugués MAG. Una formación que cuenta con Ana Luísa Marques a la voz, Gil Silva al saxofón, Marco Coelho a la guitarra y Gonçalo Sarmento al contrabajo.

Tras el concierto de Román Filiú de las 22.00 horas llegará la primera «jam sessión». Este año habrá una banda residente bajo el nombre de «Past & Future Dialogues», encargada de abrir las tres primeras citas, con Sunil López al piano, Xurxo Estévez al contrabajo y David Puime a la batería. Estarán en la Taberna O Adro a partir de las 23.30 horas y el repertorio será un homenaje a tres grandes del jazz: John Coltrane, Miles Davis y Sonny Rollins. De los dos primeros se cumple el centenario de su nacimiento y el tercero falleció recientemente.