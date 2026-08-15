Medioambiente
El PP pide responsabilidades al gobierno local por los vertidos en las playas y el «caos en el balizamiento»
Los populares solicitan un informe técnico y que no se abone la factura a la empresa hasta que se aplique una reducción por «los incumplimientos detectados»
El grupo municipal del Partido Popular de Cangas ha exigido responsabilidades al gobierno local por lo que califican una «desastrosa gestión del verano» por parte del tripartito, con el «caos del balizamiento y los constantes vertidos en las playas» como principales focos de atención.
Los populares solicitan los informes y partes de incidencia elaborados por la UTE Gestión Cangas, así como las notificaciones de cada episodio de vertidos a Augas de Galicia y al Seprona para la apertura de las correspondientes investigaciones.
En cuanto a la señalización y balizamiento de los arenales, el PP habla de «temeridad» por lo que considera «deficiencias graves y reiteradas», entre las que incluye el mal fondeo de algunas balizas, que están torcidas y sin estabilidad debido a la ausencia de un peso adecuado. En este sentido, señala que se han llegado a utilizar como fijaciones al fondo marino bases plásticas y de hormigón de vallas de obra que apenas alcanzan los 30 kilos, «un lastre manifiestamente insuficiente para soportar las corrientes habituales de la ría».
La «chapuza», señalan, «provocó que varias boyas se soltasen y acabasen a la deriva en la Ría de Pontevedra». También advierten de la falta de corcheras reglamentarias para delimitar los canales de entrada y salida de las embarcaciones.
Ante las irregularidades, el PP de Cangas reclama un informe técnico municipal sobre la ejecución de los trabajos y pide que no se abone la factura hasta que se aplique la reducción relativa a los incumplimientos detectados.
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