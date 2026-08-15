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Carnaval de verano

Moaña se disfraza en pleno agosto

La arboleda de A Xunqueira acogió este viernes, en una de las tardes más calurosas del año, la primera edición del Carnaval de Verán de Moaña. La tarde comenzó con versiones de rock y pop y la noche se prolongó gracias a la música de Djs que amenizaron a un público que no escatimó en disfraces y colorido

El entroido ya une a generaciones de moañeses también en verano. | GONZALO NÚÑEZ

El entroido ya une a generaciones de moañeses también en verano. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

Moaña

Los disfraces, el colorido y el desenfreno tomaron este viernes la arboleda de A Xunqueira, en Moaña, en el marco de la primera edición del Carnaval de Verán. El evento, organizado por el Concello de Moaña y la productora Norteson, contó con música desde las 18.00 horas enlazando la calurosa tarde del viernes, que llenó esta playa de bañistas, con el carnaval que atrajo tanto a amantes de los disfraces como a muchos de los que poco antes disfrutaban del sol tumbados en una toalla.

A las 18.00 horas arrancó la primera de las actuaciones musicales a cargo del grupo DSYPL (Demasiadas Sombras y Pocas Luces), que pusieron sobre el escenario versiones del pop y el rock español y latino más conocido. Su directo fresco y veloz atrajo, poco a poco, a cada vez más personas hasta este evento, pues el intenso calor de esta tarde dificultó el arranque de este carnaval.

El primer carnaval estival de Moaña que busca darle al verano parte del espíritu de un entroido que cada año consigue reunir a miles de personas y a todos lo barrios y parroquias del municipio, cerró su primera edición con la actuación de varios Djs reconocidos, como Dj Sü, Iván Alonso, Carlos Trini o VRZ.

Los colores llamativos fueron la tónica. | GONZALO NÚÑEZ

Los colores llamativos fueron la tónica. | GONZALO NÚÑEZ

El ambiente festivo se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El primer carnaval de verano en la villa, que tiene vocación de celebrarse año tras año y convertirse en una cita fija del verano moañés, fue el pistoletazo de salida a un fin de semana cargado de eventos.

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Uno de los grupos de amigos que estaban por la tarde en el evento. / Gonzalo Núñez

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