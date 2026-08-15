Deporte
Cristian Fernández y Sara Guerrero imponen su ley en la Travesía a Nado O Fisgón de Moaña
Más de 200 deportistas tomaron parte en la prueba, que se disputó en unas condiciones inmejorables, con una temperatura del agua de 18 grados
El poiense Cristian Fernández y la naronesa Sara Guerrero se adjudicaron la victoria en la decimocuarta edición de la Travesía a Nado O Fisgón, que se disputó esta mañana en aguas de la Ría de Vigo en la localidad de Moaña. El que fuera campeón del mundo de Acuatlón en 2023 completó los 2,2 kilómetros de recorrido en un tiempo de 23 minutos y cuatro segundos, solamente nueve segundos por delante del segundo clasificado, el cedeirense Damián Suárez, que paró el cronómetro en los 23 minutos y 13 segundos.
El lucense Esteban Basanta completó el podio masculino con un tiempo de 23 minutos y 18 segundos, plasmando la igualdad que hubo en una prueba que reunió a algo más de 200 nadadores.
En féminas el triunfo de Sara Guerrero fue aún más ajustado, ya que únicamente dos segundos la separaron de otra deportista de Narón como María Alzaga. 24 minutos y 50 segundos hizo la primera por 24 minutos y 52 de la segunda. Ambas completaron unos tiempos más que notables, que las llevaron a ocupar la novena y la décima posición, respectivamente, de la clasificación general. El tercer cajón en féminas estuvo ocupado por María Casals, ya a cierta distancia del oro y la plata, con un tiempo de 25 minutos y 42 segundos.
Las condiciones en las que se desarrolló el evento fueron inmejorables, con una temperatura del agua de 18 grados. Al término de la prueba reina se disputó una infantil no competitiva sobre una distancia de 150 metros en la que participaron 18 niños.
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