El concello exige a la AXI la limpieza del vial autonómico entre las rotondas del Gordo y de A Rúa

El Concello de Cangas ha reclamado a la Axencia Galega de Infraestructuras, organismo dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, la limpieza de los márgenes de la denominada avenida de Cornilló, vial que une las rotondas del Gordo y de A Rúa y que coincide con la carretera PO-554.

El gobierno local ha planteado esta exigencia después de que en las últimas semanas la acumulación de maleza en las aceras de esta zona haya sido notable, invadiendo la zona de paso de los viandantes que circulan por el lugar, y llegando a dificultar sus desplazamientos. La reciente presencia de un circo, con un amplio despliegue de vehículos estacionados en el lugar, ocultaba a la vista de los conductores la situación, que ahora, con la marcha del mismo se ha vuelto más evidente.

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Desde el concello existe también malestar porque a lo largo del verano le han ido llegando numerosas quejas debido a la situación, tanto de forma directa como a través de las redes sociales, culpándolo de no haber procedido a su adecuado mantenimiento. Sin embargo, la competencia de este vial es autonómica y no municipal, señalan desde el consistorio, por lo que se ha reclamado a la Xunta de Galicia que actúe de forma inmediata para solventar la problemática en el plazo más breve de tiempo posible.