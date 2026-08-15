El comercio cangués exhibe sus mejores ofertas

Comercios de Cangas de sectores tan diversos como el calzado, la moda, los complementos, la juguetería, los deportes, la informática, la telefonía móvil y las librerías se muestran en la Feira de Oportunidades. El evento se prolongará también sábado y domingo en horario de 10.30 a 14.00 y de 18.00 a 22.30 horas.

Un partido examinado con gafas "homologadas"

El cliché de las «gafas homologadas» cuya venta agotó las existencias para presenciar el eclipse de este jueves, puede usarse también para hablar del partido de pretemporada entre la CD Beluso y el Alondras. Y es que el encuentro arrancó solo media hora después del momento en el que la luna cubría el 99% del sol. Por ello numerosos aficionados se llevaron sus gafas a las gradas de As Laxes para centrar su vista en el cielo mientras los equipos calentaban y volverla al terreno de juego en cuanto regresó la claridad y el colegiado pitó el inicio del duelo.

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La polémica por el vándalo que pinchó ruedas de coches a portugueses en Areacova acabó derivando en un debate en muchos foros de la comarca sobre si los lusos son mejores o peores que los visitantes de otros puntos. No faltan nunca los que se quejan solo de los «mesetarios». Que es una de esas palabras para poder ser intolerante fingiendo que se es tolerante.