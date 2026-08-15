Clandestino "completa" las Festas do Cristo con un festival de techno en Cangas

La programación de las Festas do Cristo de este año colecciona críticas entre todos los que consideran que el cartel de conciertos carece de diversidad y de propuestas para los más jóvenes, ante la ausencia, entre otro tipo de música, de Djs. La sala Clandestino Music Room programa el «Eclipse.Episode.02», la segunda edición de su calendario de festivales centrados en el techno underground. Será la noche del sábado 29 de agosto y paliará en parte ese déficit de la programación festiva.

La primera edición del festival Eclipse se celebró en junio y la intención de los organizadores ahora es seguir desarrollando «una propuesta centrada en la cultura de club y el techno underground, con especial atención a la calidad musical, la experiencia sonora y la creación de un espacio alternativo para los aficionados a la música electrónica. En esta ocasión se citarán en Cangas artistas procedentes de distintos puntos de Galicia y Europa pero sin perder el horizonte de «dar visibilidad al talento nacido y desarrollado en la propia comarca de O Morrazo».

Darío MG y Antón Blanco son dos de los Djs naturales de Cangas que actuarán en esta segunda edición de Eclipse para reivindicar «el potencial de la escena electrónica local» y demostrar su capacidad para compartir cartel y pista «con figuras consolidadas en el circuito underground». Darío MG integra el colectivo LethXSound y compartió cabina en los últimos años con nombres internacionales como Silent Servant o CLTX. Antón Blanco, por su parte, representa la vertiente más purista y física del techo, vinculado al hardgroove y las sonoridades europeas de principios de los años 2000.

El cangués Darío MG. / | FDV

El cartel de esta edición estará encabezado por La Vera Notte, artista viguesa convertida en una de las figuras con mayor proyección dentro de la escena electrónica del noroeste peninsular. Los organizadores del festival explican que la propuesta de La Vera Notte se mueve entre el hard groove, el acid techno, el schranz y el industrial trance, «construyendo sesiones de elevada intensidad y carácter inmersivo. Una combinación de oscuridad, velocidad y contundencia que encaja con la identidad sonora que Eclipse pretende consolidar».

Nachtbrenner será el otro gran nombre de la noche, fundador del colectivo y sello Die Nacht y activo en la escena techno desde 2019. Pasó por clubes europeos de primer nivel y está especializado en el techno de alta velocidad aportando «una sesión marcada por la energía y la contundencia».

El cartel lo completa Mikes, integrante de Die Nacht Brent Club y cuyas sesiones se caracterizan por mezclas dinámicas e intensidad.