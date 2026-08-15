Cela y Beluso festejan a su patrona

Las parroquias de Cela y Beluso, en Bueu, celebran este fin de semana sus fiestas patronales en honor a Santa María. En el caso de Cela los festejos están organizados por los propios vecinos y comenzaron con una sesión vermú y con una misa solemne a las 13.00 horas, a la que siguió una procesión acompañada de la Banda de Música de Barro. La jornada está previsto que se complete con una verbena con el grupo Gin Toni’s y la orquesta Platinium.

En Beluso las celebraciones las organiza directamente la Concellería de Cultura y este sábado hubo un pasacalles con Os Liboreiros, una fiesta infantil y una verbena con Distrito 7.

Para este domingo, en Cela habrá de nuevo sesión vermú y a las 13.00 horas una misa solemne, esta vez en honor a San Roque. Después de la misa saldrá la procesión, acompañada por la Charanga Fanfarria Furruxa. La verbena nocturna contará con el grupo Assia.

En el caso de Beluso, la programación de este domingo constará de una actuación del grupo de música tradicional Novos Ventos, a las 20.30 horas, en la plazoleta del centro de la parroquia.

El próximo fin de semana Cela continuará con las celebraciones, esta vez en honor a la Virgen del Carmen. El sábado habrá una sesión vermú con pinchos en el Eirado y por la noche una verbena con Arena Musical y La Banda de Ayer. El domingo 23 está prevista una misa solemne y procesión a las 13.00 horas, que estará acompañada por la Banda de Música Xuvenil da Escola de Vilaboa.

Noticias relacionadas

A las 20.30 horas habrá una actuación del grupo de baile Retrouso y la despedida será una fiesta amenizada por la orquesta Los Players.