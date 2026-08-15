Cangas multará de forma directa y sin actuar subsidiariamente a los propietarios de fincas sin limpiar que sean reincidentes

El Concello de Cangas multará de forma directa y sin necesidad de realizar una ejecución subsidiaria de los trabajos a aquellos propietarios de fincas sin limpiar que sean reincidentes. Esa es la decisión que ha adoptado el ejecutivo de Araceli Gestido con el amparo de un informe técnico, en lo que pretende sea una herramienta eficaz para comenzar a zanjar un problemática que, mucho más allá que una cuestión estética, en el caso de las franjas secundarias persigue garantizar la seguridad en una época proclive a los incendios forestales.

Las multas a las que podrían enfrentarse estos dueños que, año tras año, hacen caso omiso a sus obligaciones legales e incluso a los requerimientos que les llegan, podrían moverse en el arco que va desde los 1.000 a los 10.000 euros, advierten desde el concello. Las sanciones, además, serían reiterables de forma trimestral. La cuantía de la multa va en consonancia al coste de la limpieza, por lo que el concello tiene que realizar previamente una valoración antes de sancionar. La idea que se maneja en el consistorio cangués es la de empezar ya con esta nueva política.

El cambio de proceder obedece tanto a la búsqueda de una mayor operatividad como a la ausencia de medios disponibles para poder acometer la ejecución subsidiaria en todas las parcelas sin limpiar del municipio. «Al hacerse efectiva la ejecución forzosa de los trabajos hay dos opciones, o hacerlo nosotros y proceder a multar directamente, y vamos a optar por esta última posibilidad», explica el concejal de Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias.

Lo cierto es que la llegada de denuncias por parte de ciudadanos reclamando que sus vecinos limpien las fincas vecinas está siendo masiva, especialmente en estos meses estivales. El procedimiento que se sigue es sencillo. Se recibe la denuncia y se la traslada a la Policía Local para que esta realice una comprobación in situ de la situación. Tras esta visita emite un informe que es el que sirve de base para que el concello pueda actuar. Luego se procede a remitir la notificación al propietario. Muchos de ellos la rechazan, lo que alarga el proceso al tener que publicarla en los boletines oficiales.

Diariamente se reciben unas cinco o seis solicitudes de media para reclamar desbroces, si bien ha habido picos como el del pasado 5 de agosto, con una docena de peticiones registradas. Pero estas cifras solo son la punta del iceberg, ya que no se corresponden directamente con las parcelas que están sin limpiar dentro de la franja de los 50 metros. Cada solicitud suele englobar a varias fincas, generalmente a todas aquellas que rodean la vivienda del reclamante. Por tanto, es fácil pensar que se podría estar hablando de en torno a 25-30 fincas al día.

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Más allá de la existencia de un par de parcelas en el casco urbano con un historial notable de reincidencias, la problemática se concentra, obviamente, en las zonas rurales. Pero incluso en ellas hay diferencias importantes. Zonas como la de Liméns, apuntan desde el concello, se mantienen muy limpias en su gran mayoría. Otras, como la parroquia de Coiro, concentran buena parte de las parcelas sin limpiar que, muchas veces, no son fincas con maleza sino terrenos arbolados que hay que mantener cuidados.