Residuos
La acumulación de restos de podas vuelve a causar quejas, esta vez en Tirán
Las jaulas de depósito de restos vegetales y de podas se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchos vecinos de los barrios en los que están instaladas. En esta ocasión es en Tirán en donde denuncian que, incluso se deposita otro tipo de basura en el entorno del parque infantil. Los vecinos dicen que no se recoge desde hace dos meses y que atrae a mosquitos entre otros problemas de salubridad.
La Mancomunidade do Morrazo ya tuvo que limpiar y desmontar la jaula de la parte trasera del cementerio de Trigás, que se había convertido en un vertedero incontrolado. En los últimos días denunciaron una situación parecida los vecinos del entorno de la playa de Santa Marta, en la parroquia canguesa de Darbo.
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