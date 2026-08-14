Trabajadoras del geriátrico de Aldán reclaman más personal

Las trabajadoras de la residencia de mayores DomusVi Cangas, ubicada en Aldán, denuncian en un comunicado su situación laboral asegurando que están llegando «a un punto en el que sentimos que la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y determinadas condiciones laborales» están afectando tanto a las trabajadoras «como a la calidad de los cuidados». Por ello decidieron unirse «y reivindicar nuestros derechos». A lo largo del mes de agosto un nuevo director asumirá la gestión del centro y esperan que se cumplan demandas como más personal, cubrir las bajas y vacaciones y compensar a las empleadas que vean multiplicado su trabajo cuando falte parte de la plantilla. FARO trató de contactar con representantes de DomusVi, sin obtener respuesta en más de una semana.

Señalan que en un día normal cuentan con 15 auxiliares en turno de mañana y 10 de tarde, además de dos auxiliares y una enfermera de noche. Todo ello para casi 150 usuarios. Lamentan que no sea extraño que, por bajas o vacaciones, quede menos personal, apuntando a que en las últimas semanas de mañana hubo 14 auxiliares «y llegamos a estar 13 en horario matutino y 9 por la tarde». Lamentan que estas condiciones hayan llevado a abandonar a trabajadoras «con mucha experiencia y que adoran su trabajo».

En concreto las trabajadoras, con apoyo de sus representantes sindicales de UGT y CSIF, reclaman a la empresa la contratación del personal necesario formado para garantizar una atención digna, segura y de calidad, reduciendo la sobrecarga de trabajo existente. Piden además la cobertura inmediata de todas las bajas, vacaciones, permisos y cualquier otra ausencia «evitando que el resto de la plantilla tenga que asumir una carga de trabajo excesiva».

Entre sus demandas se encuentra también una organización «equitativa» de los turnos y de los fines de semana «garantizando una rotación justa y favoreciendo la conciliación de la vida familiar y personal». A mayores piden la publicación de los cuadrantes con la antelación establecida en el convenio colectivo y el respeto a los descansos legalmente establecidos. En cuanto al turno de mañana, piden que las ausencias de personal no sean cubiertas con trabajo adicional del turno de noche «evitando que éste tenga que realizar aseos para suplir» la falta de trabajadores.

Reclaman que el ratio de gerocultoras se calcule exclusivamente con personal gerocultor, sin incluir en dicho cómputo al personal de atención indirecta como animación, fisioterapia o psicología. Concluyen pidiendo la apertura de una mesa de diálogo entre la dirección y las representantes de las trabajadoras.

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Alertan de que, de no atenderse sus demandas, adoptarían la decisión inicial de llevar a cabo protestas pacíficas fuera de su horario de trabajo y, de prolongarse los problemas, optarían incluso por paros laborales.