Segundo mercado vecinal en Banda do Río

La Asociación de Veciños da Banda do Río, en Bueu, organiza este jueves y viernes la segunda edición de su mercado vecinal. Los puestos ofrecerán productos de artesanía y segunda mano y están colocados a lo largo del paseo. El horario de apertura es de 18.00 a 01.00 horas.

Las cabras de Meira se apuntaron a la fiebre del eclipse solar

El eclipse que este miércoles puso a todo O Morrazo viendo hacia el cielo dio lugar también e memes de lo más graciosos, demostrando que el ingenio de los vecinos de la comarca no se apaga ni cuando se habla de ciencia. Uno de los mejores fue el de la Comunidade de Montes de Meira, que cría cabras en sus terrenos. En sus redes este colectivo subió un montaje de las cabras, con las gafas homologadas y sentadas en sillas disfrutando del fenómeno astronómico. «As nosas traballadoras xa están preparadas. Toman un descanso no seu desbroce diario», apuntan en la cuenta comunal.

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Un fin de semana largo y cargadito

Viene el fin de semana con más actividades, fiestas y celebraciones por metro cuadrado. Vamos, que será imposible aburrirse se vaya a donde se vaya. Y para algunos será un fin de semana de tres días. El lunes es festivo local en Vigo, que trasladan la fiesta de San Roque. Así que mogollón a tope. Y en una semana... las fiestas del Cristo de Cangas.