Queman, de madrugada, dos contenedores de reciclaje en el centro de Cangas

Un nuevo incendio en contenedores de la recogida de basura de Cangas sobresaltó ayer a los vecinos del tramo bajo de la Avenida de Galicia. El fuego, cuyas causas se están investigando, se decretó pasadas las 6.00 horas de esta mañana y a la zona acudieron efectivos del Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil y de la Policía Local. Las llamas fundieron por completo el contenedor azul de recogida de papel y cartón en la isla ubicada al lado del parking privado de la Avenida de Marín. Además, el recipiente amarillo de recogida de plásticos y envases acabó también muy dañado. Hace escasas semanas en el tramo alto de la propia Avenida de Galicia también fue calcinado un contenedor de recogida de la fracción resto. No hubo que lamentar heridos.

La madrugada del jueves para el viernes estuvo marcada también por botellón practicado en el aparcamiento de tierra de Altamira, que amaneció en varios puntos llenos de bolsas y restos de botellas y vasos de plástico.