El olímpico Carlos Pérez y un compañero del Club de Mar Ría de Aldán socorren a dos accidentados cuando iban a competir en Asturias

El piragüista olímpico Carlos Pérez, medalla de oro en la modalidad de K-2 en los Juegos de Pekín 2008, y su compañero del Club de Mar Ría de Aldán, Francisco Santos, socorrieron este mediodía a dos personas que sufrieron un accidente mientras circulaban por la autopista A-8 en Asturias. Los dos deportistas, policías nacionales en Marín y Vigo, respectivamente, se encontraban fuera de servicio y se dirigían a competir en el Selectivo de Dragon Boat que repartía las plazas para el Campeonato del Mundo de la especialidad, que se celebrará en China del 30 de septiembre al 4 de octubre.

Pérez y Santos se desplazaban hacia el embalse de Trasona cuando, a la altura de Concha de Artedo, en las proximidades de Culleredo, vieron una autocaravana que había colisionado contra el quitamiedos de un viaducto, volcando sobre un lateral. De inmediato detuvieron el vehículo en el que se encontraban con otros compañeros de la embarcación, y acudieron al lugar para socorrer a los accidentados. Ambos se subieron en la caravana y, tras comprobar que sus ocupantes se encontraban ilesos, los ayudaron a salir del interior.

Carlos Pérez y Francisco Santos, quinto y sexto por la izquierda, con sus compañeros del Club de Mar Ría de Aldán. / FDV

Primero extrajeron a una mujer y posteriormente al h

ombre, que conducía el vehículo. Este último tenía la pierna enganchada al volante, por lo que contaron con la ayuda del conductor de la grúa. Más allá del susto, ambos se encontraban en buenas condiciones. «Tuvieron mucha suerte de que el quitamiedos era fuerte, porque había un precipicio importante», señaló el palista.

Los dos deportistas y policías nacionales actuaron con celeridad en un accidente que se había producido apenas unos minutos antes. Tras su intervención llegaron al lugar de los he

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chos efectivos de los Bomberos, mientras que Pérez, Santos y sus compañeros continuaron camino hacia Trasona, en donde iban a entrenarse de cara a la competición de esta tarde. La buena noticia llegaría con la clasificación de su barco para el Mundial de China al imponerse en las distancias de 200 y 500 metros. Además de ambos el equipo está formado por otros cuatro remeros del Ría de Aldán, cinco de Boiro, uno del Ciudad de Pontevedra y otro del Club As Torres Romería Vikinga de Catoira.