Moaña ultima la reforma del pabellón de O Rosal, que estará lista este mes

El Concello de Moaña acelera en las últimas semanas los trabajos de reforma del pabellón deportivo de O Rosal, después de aplazar el comienzo de las obras al verano para reducir los problemas que el cierre de esta dotación deportiva pueda causar tanto al instituto As Barxas, que la utiliza para sus clases de educación física, como a los clubes deportivos que entrenan y juegan en la misma: Balonmán Moaña, Balonmán Samertolaméu y Escola Futsal Morrazo.

Los plazos se están cumpliendo según lo previsto y antes de que finalice este mes debería estar lista la obra. Si todo se desarrolla sin problemas el fin de los trabajos podría incluso ser cuestión de días, según explica el concejal de Deportes, Rubén Viéitez.

En todo caso la instalación estará a pleno rendimiento para el inicio del curso escolar. En estos momentos equipos como el Balonmán Moaña está entrenando en el pabellón de Reibón, pero ese espacio quedará saturado a última hora de la tarde cuando otras entidades deportivas regresen a los entrenamientos.

La renovada explanada que facilitará la entrada con una ambulancia. | / GONZALO NÚÑEZ

En la instalación de O Rosal los trabajos en el interior están ya finiquitados. La explanada de la entrada de la parte baja, al lado del río, se reformó también extendiendo hormigón y facilitando el acceso de vehículos, lo que ayudará en el caso de una intervención de emergencias con una ambulancia.

En estos momentos el grueso de los trabajos se concentran en la cubierta, que tendrá una nueva impermeabilización para poner fin a las filtraciones. El coste de las obras asciende a 170.000 euros.