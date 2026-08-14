Moaña sigue en ratios bajos de donación de sangre y el Concello intensificará su campaña

El Concello de Moaña emprendió en el verano de 2025 una campaña para intentar incrementar el número de donantes de sangre en el municipio ante los bajos ratios registrados. Aunque esa iniciativa causó efecto sobre todo durante el periodo estival, no sirvió para elevar la media de donaciones. Ahora la iniciativa de verano «Un alento de vida», que promueve la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), desvela que en todo 2025 el ratio de participación ciudadana fue de solo 30,13 donaciones por cada 1.000 habitantes.

Eso supone que la localidad está por debajo de la media gallega de 39 donantes por cada 1.000 personas. En concreto se registraron 582 donaciones para una población censada de 19.316 vecinos.

Ante esta situación el concejal de Voluntariado, Kevin González, asegura que se profundizará en las campañas de sensibilización sobre la importancia que tiene donar sangre. Desde ADOS, que el miércoles instalaron su unidad móvil frente al centro de salud de la villa, recuerdan que son necesarias 400 donaciones cada día del año para garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos de los hospitales gallegos.

Esta necesidad y el hecho de que en verano hay un descenso en el número de donantes debido a los periodos de vacaciones llevó a la Axencia de Doazón a emprender la campaña que estuvo en la villa esta semana y que a lo largo de agosto recorrerá 170 concellos de toda Galicia. Los que donaron sangre el miércoles se llevaron de regalo una almohada o un balón de playa por su participación en la iniciativa.

La campaña municipal de 2025 había funcionado a corto plazo, al sumar en junio, julio y agosto a 179 donantes. Sin embargo en septiembre el número cayó hasta las 48 donaciones y en octubre a apenas 38, de ahí que Moaña siga todavía bastante por debajo de la media gallega.