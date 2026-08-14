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La Feira de Oportunidades abre hoy con 26 empresas en Cangas

Las mercancías a precios reducidos se podrán comprar hasta el domingo

La Feira de Oportunidades de Cangas se abre hoy. | GONZALO NÚÑEZ

La Feira de Oportunidades de Cangas se abre hoy. | GONZALO NÚÑEZ

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Redacción

Cangas

Los trabajos para la instalación de los puestos de la vigésimo primera edición de la Feira de Oportunidades, que se celebra en Cangas, concluyeron ayer y el evento arrancará hoy con un total de 26 empresas. Los comercios pondrán a la venta parte de sus mercancías a precios reducidos entre hoy y el domingo, en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.30 horas.

La feria se desarrollará en el entorno de los jardines de O Señal y contará con una amplia variedad de sectores: moda, calzado, complementos, juguetería, lencería, deportes, informática, telefonía móvil, librería... «As datas tamén son as mellores para equipar aos máis pequenos de cara á volta ao cole, xa que se poderán atopar tanto produtos da campaña de verán como da de inverno», explican desde la Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas (Acica) y Fecimo.

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Los comercios que participan en esta nueva edición de la Feira de Oportunidades proceden de los tres concellos de O Morrazo y la organización del evento cuenta con la cofinanciación de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta y la colaboración de Abanca y Concello de Cangas.

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