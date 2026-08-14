La Feira de Oportunidades abre hoy con 26 empresas en Cangas

Los trabajos para la instalación de los puestos de la vigésimo primera edición de la Feira de Oportunidades, que se celebra en Cangas, concluyeron ayer y el evento arrancará hoy con un total de 26 empresas. Los comercios pondrán a la venta parte de sus mercancías a precios reducidos entre hoy y el domingo, en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.30 horas.

La feria se desarrollará en el entorno de los jardines de O Señal y contará con una amplia variedad de sectores: moda, calzado, complementos, juguetería, lencería, deportes, informática, telefonía móvil, librería... «As datas tamén son as mellores para equipar aos máis pequenos de cara á volta ao cole, xa que se poderán atopar tanto produtos da campaña de verán como da de inverno», explican desde la Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas (Acica) y Fecimo.

Noticias relacionadas

Los comercios que participan en esta nueva edición de la Feira de Oportunidades proceden de los tres concellos de O Morrazo y la organización del evento cuenta con la cofinanciación de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta y la colaboración de Abanca y Concello de Cangas.