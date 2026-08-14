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Capela do Hospital

Exposición de Javier Gerardo en Cangas

Javier Gerardo, sentado ante algunas de sus obras. | FDV

Javier Gerardo, sentado ante algunas de sus obras. | FDV

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Redacción

Cangas

La Capela do Hospital, en Cangas, acoge hasta el próximo 19 de agosto una exposición de pinturas de Javier Gerardo bajo el título de «La piel fría».

El artista explica que la muestra se inspira en torno al libro «La piel fría» de Albert Sánchez Piñol y a la «presencia en la oscuridad de Clarisse, que me hizo buscarla a lo largo de ‘Fahrenheit 451’, de Bradbury».

La exposición se presenta respetando el diálogo establecido entre las propias obras: el farero que espera la inevitable noche, la niña perdida en las páginas de un libro...

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El horario de apertura de «La piel fría» en la Capela do Hospital es de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.

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