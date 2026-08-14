La crisis del percebe de la isla de Ons, sin final a la vista: pocas capturas y bajos precios

La crisis del percebe de la isla de Ons parece no tener fin. La agrupación de percebeiros de Bueu volvió este verano a los bancos del archipiélago del Parque Nacional Illas Atlánticas después de casi un año sin poder trabajar. Un larguísimo parón que no se ha visto recompensado ni en capturas ni en precios. La situación del recurso es todavía alarmante, tanto que ni siquiera se están trabajando los cuatro días a la semana que autorizó la Consellería do Mar. A ello se une que los precios distan mucho de lo que se esperaba. «Levamos moito tempo con este mar manso así que en case todas as lonxas de Galicia hai percebe. Aquí só veñen un ou dos mercadores e costa moito traballo que che leven unha caixa de percebe», explica uno de los representantes del sector percebeiro.

Los datos de la plataforma Pesca de Galicia señalan que desde julio se subastaron en la lonja de Bueu apenas 1.000 kilos de percebe, con unas ventas totales que rozan los 50.000 euros. Unas cifras que están lejos de las registradas el verano pasado. Solo en julio de 2025 se comercializaron más de 1.250 kilos de percebe con un volumen de negocio de 75.000 euros.

Los precios de este año 2026 no tienen nada que ver con los de la campaña pasada. En los primeros días hubo lotes por encima de los 90 euros, aunque sin llegar a la barrera de los 100. Mientras, en 2025 el umbral de los 100 euros/kilo se superó en varias ocasiones y la cotización media del percebe rozó los 60 euros. Este verano el precio medio apenas alcanza los 50 euros. «O percebe que o ano pasado ía a 100 euros este ano vai a 50», ejemplifica uno de los percebeiros.

La crisis de este crustáceo acumula más de cuatro años y de momento no se vislumbra un cambio de tendencia. Los percebeiros llevaban sin trabajar desde el 30 de septiembre de 2025, a excepción de tres días en diciembre al inicio de la campaña navideña (19, 22 y 23 de diciembre). La resolución de la Consellería do Mar para este verano les permite trabajar desde julio a septiembre un máximo de cuatro días a la semana. En dos de esas cuatro jornadas pueden recoger un tope de 5 kilos brutos, que a la hora de la venta deben ser 4 netos. Los otros dos días tienen la posibilidad de coger hasta 6 kilos de un percebe más alargado y de una calidad inferior. «Pero ata o de agora non houbo ninguna semana na que fósemos os catro días. Ao mellor vai ser esta a primeira», apuntan desde el sector.

Las cifras de la campaña del verano de 2025 parecen imposibles de alcanzar

La campaña del verano de 2025 se saldó con casi 4.000 kilos subastados y más de 226.700 euros en ventas. Unos números que, salvo sorpresa inesperada, este año no se alcanzarán. Ni de lejos. «O verán pasado viñan á lonxa varios mercadores e o percebe vendíase ben. Pero esta vez, con estes mares mansos, hai percebe por todos os lados e hai veces que temos que levantar as caixas da mesa de subasta», se lamentan. Las expectativas con las que comenzaron esta nueva temporada no se están cumpliendo. «Levamos case un ano sen traballar. O normal sería que a estas alturas o noso produto fose mellor porque o resto si que estiveron indo ao mar e sacando percebe, pero a realidade é que cos mercadores tan repartidos non hai quen leve as capturas. Ao final temos que levantar as caixas e buscar nos posibles clientes»,

La agrupación de percebeiros de Bueu está integrada por una docena de embarcaciones, pero son pocas las que venden en la propia lonja de la localidad. Entre los profesionales hay varios de O Grove y que prefieren vender allí las capturas. La diferencia es considerable. Pese a que la cotización media es ligeramente inferior, los precios máximos son mucho más altos, con la mayoría de jornadas por encima de los 100 euros y hasta un pico de 200 euros/kilo registrado el 29 de julio, tal como recogen las estadísticas de la Plataforma Pesca de Galicia.