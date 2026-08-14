Capitanía Marítima de Vigo pide al Concello de Cangas datos de la ocupación de yates en la ría de Aldán

La Capitanía Marítima de Vigo se ha puesto en contacto con el Concello de Cangas para solicitar los datos de ocupación de embarcaciones de recreo fondeadas en la ría de Aldán y, concretamente, en la línea marítima formada por las playas de Pinténs, Vilariño y Arneles. La solicitud ha llegado después de que la semana pasada se cerrase al baño el último de estos arenales debido a un vertido que, tanto desde el propio Concello como desde la Cofradía de Aldán, se sospecha que procedía de alguno de estos yates.

La contaminación por fecales no hizo sino poner de manifiesto el problema de origen, que no es otro que la masiva afluencia de este tipo de barcos que, en lo que va de verano, ha llegado a rozar los 70 diarios frente a esas tres playas, según los registros del cabildo de la parroquia canguesa.

La comunicación entre Capitanía Marítima y el Concello se ha limitado por el momento a un contacto telefónico inicial que deberá ahora tener su continuidad en el tiempo. La intención del gobierno local es la de remitir una petición de entrevista para analizar la situación con la autoridad competente en la lámina de agua, a fin de que establezca una regulación que impida la estampa de masificación que se está viviendo en los últimos veranos, especialmente en días festivos o fines de semana.

Para ello, el ejecutivo cangués está preparando un informe en el que acredita fehacientemente que el vertido de fecales producido en la playa de Arneles, que obligó a ondear la bandera roja y a prohibir el baño, no procedía de la red municipal de saneamiento sino, con casi total seguridad, de alguna de las embarcaciones de recreo fondeadas en la ría de Aldán. En este sentido se ha solicitado a la concesionaria del servicio de aguas, la UTE Gestión Cangas, que lo justifique por escrito. El concello ya ha recibido un primer documento certificando que no hubo vertido desde la playa de Vilariño, y ahora está a la espera de recibir otro similar para el arenal de Arneles. Una vez tenga ambos, a lo largo de la próxima semana los enviará a Capitanía Marítima junto a los datos del número de yates varados en la parte más interior de la ría de Aldán, contabilizados por la Cofradía de Aldán a lo largo del pasado mes de julio y de los primeros días de agosto.

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Línea de boyas en Viñó

Por otra parte, vecinos de Viñó han mostrado su malestar porque consideran que la línea de boyas que separa los barcos de recreo de la zona de baño se retranqueó hacia la costa. Además, denuncian que la semana pasada desaparecieron dos boyas, por lo que, apuntan, aproximadamente los tres cuartos del arenal están sin demarcar. Alertan que la situación es peligrosa y que incluso la semana pasada un nadador con boya de señalización estuvo a punto de ser embestido por un barco. La tragedia se evitó gracias a que los bañistas de la playa dieron aviso a la embarcación para que variase su rumbo.