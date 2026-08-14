El CanJazz inaugura sus cuatro jornadas con Román Filiú

El CanJazz arranca este domingo con una jornada que llevará el jazz a distintos espacios de Cangas desde el mediodía hasta la noche.

La programación cultural comenzará, a las 13.00 horas, con la sesión vermú del cuarteto MAG en la Taberna Cambika. Esta formación integrada por Ana Luísa Marques (voz), Gil Silva (saxofón), Marco Coelho (guitarra) y Gonçalo Sarmento (contrabajo), nació del encuentro entre músicos de la escena jazzística de Oporto. Su repertorio combina composiciones escogidas por el cuarteto a partir de sus encuentros y conversaciones sobre la música y literatura.

Por la noche llegará el plato fuerte con el saxofonista cubano Román Filiú, que actuará a las 22.00 horas en el Eirado do Costal. El músico presentará Suite Oriental, un proyecto que parte del patrimonio musical de la región oriental de Cuba para combinarlo con el jazz de vanguardia neoyorquino. Filiú, uno de los referentes del jazz cubano contemporáneo, estará acompañado por el Cuarteto Assai.

La jornada inaugural concluirá a las 23.30 horas en la Taberna O Adro con una jam session de la banda residente Past&Future Dialogues, liderada por el pianista Sunil López.