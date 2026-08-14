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Desperfectos

Un camión de 30.000 kilos destroza la acera de la calle Pérez Prado de Moaña

El tramo vallado, al lado de la canalización del río de O Inferno. | GONZALO NÚÑEZ

El tramo vallado, al lado de la canalización del río de O Inferno. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

Moaña

La acera de la calle Pura Pérez Prado de Moaña tiene un tramo cerrado al paso de los peatones desde el martes, al lado del puente de la canalización del río de O Inferno. Se debe a un hundimiento de la acera provocado por el estacionamiento irregular sobre esa plataforma por parte de un camión de obras de gran tamaño.

Se estima que el vehículo, cargado de hormigón, podría pesar un total de 30.000 kilos, lo que provocó que las baldosas y el piso cediese causando el hundimiento. Hasta la zona tuvo que acudir la Policía Local de Moaña. El Concello trabaja para reparar el desperfecto lo antes posible.

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