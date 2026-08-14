Desperfectos
Un camión de 30.000 kilos destroza la acera de la calle Pérez Prado de Moaña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Moaña
La acera de la calle Pura Pérez Prado de Moaña tiene un tramo cerrado al paso de los peatones desde el martes, al lado del puente de la canalización del río de O Inferno. Se debe a un hundimiento de la acera provocado por el estacionamiento irregular sobre esa plataforma por parte de un camión de obras de gran tamaño.
Se estima que el vehículo, cargado de hormigón, podría pesar un total de 30.000 kilos, lo que provocó que las baldosas y el piso cediese causando el hundimiento. Hasta la zona tuvo que acudir la Policía Local de Moaña. El Concello trabaja para reparar el desperfecto lo antes posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
- «O que faltaba», un bateeiro con una segunda vida
- Cangas acota la Caracola y Moaña refuerza la vigilancia por el eclipse
- Lara Tronti y Hugo Pérez dan la bienvenida a Carlota, su segundo hijo: «Nuestro pequeño secreto»
- La crisis del pulpo se agudiza y la flota empieza a amarrar por la caída de capturas
- Cangas reúne a miles de personas para ver el eclipse, con la Caracola de Cabo Home y la playa de Rodeira como observatorios de privilegio
- Pais de San Roque celebra su 40 aniversario
- La Cofradía de Cangas supera los 600.000 euros de facturación en el mejor mes de julio de toda su historia