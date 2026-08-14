Dispositivo de la Guardia Civil para intentar localizar a Jaime, un vecino de O Hío desaparecido

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para localizar a un vecino de O Hío desaparecido desde la mañana de este viernes. Desde los llamamientos en redes apuntan a que podría estar desorientado y encontrarse tanto por el entorno de O Igrexario como por Herbello.

La búsqueda por parte de sus conocidos se está haciendo tanto a pie como en coche. Responde al nombre de Jaime y tiene 80 años.